مواعيد مباريات الجمعة 2 أبريل 2020 والقنوات الناقلة.. عودة الدوري ودوري أبطال إفريقيا

انتهى التوقف الدولي وتعود مباريات الدوري المصري للاستئناف اليوم الجمعة.

ويلتقي وادي دجلة مع الإنتاج الحربي في تمام الخامسة مساء في ملعب السلا وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وفي تمام التاسعة مساء وعبر القناة ذاتها يلتقي مصر للمقاصة مع سموحة.

ويُستأنف كذلك نشاط دوري أبطال إفريقيا حيث يواجه الهلال السوداني منافسه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي عبر قناة "بي إن سبورتس 4" في تمام الثالثة مساء.

ويواجه شباب بلوزداد الجزائري منافسه مازيمبي في تمام التاسعة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 4" كذلك.

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