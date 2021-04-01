نائب سفير مصر في الجزائر لـ في الجول: الزمالك يتدرب صباحا لعدم التداخل مع مباراة بلوزداد

أوضح هاني ديمتري نائب السفير المصري في الجزائر، أن مران الزمالك الأول غدا الجمعة قد تم تقديمه.

بعثة الزمالك وصلت الجزائر مساء الخميس لمواجهة المولودية السبت في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وصرّح هاني ديمتري لـ FilGoal.com: "الزمالك يتدرب في الحادية عشر صباح الغد".

وأشار: "كان هناك تداخل مع موعد مباراة شباب بلوزداد ومازيمبي بدوري أبطال إفريقيا التي تقام مساء الغد في نفس الملعب".

وكشف: "وبالتالي تم تقديم موعد مران الزمالك ليقام صباحا حتى لا يتعارض مع المباراة".

وأوضح: "بعثة الزمالك خضعت لمسحة طبية فور الوصول، ستظهر نتيجتها صباحًا".

وكان في استقبال البعثة: هاني ديمتري نائب السفير المصري في الجزائر، وهشام عزت قنصل سفارة مصر في الجزائر، كما تواجد وفد من نادي المولودية يتقدمه عبد الناصر ألماس رئيس النادي، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة.

ويترأس بعثة الزمالك هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، وأي نتيجة غير الفوز مساء السبت ستعني توديعه رسميًا للمنافسات.

فيما يتواجد المولودية في المركز الثاني برصيد 8 نقاط ويكفيه التعادل لضمان تأهله.