الدرندلي: لسنا في معركة.. والأهلي لا يسعى لتفادي أي فريق

شدد خالد الدرندلي رئيس بعثة الأهلي في السودان، على ضرورة أن تسود الروح الرياضية خلال مواجهة ناديه مع المريخ.

الأهلي يحل ضيفا على المريخ في أم درمان عصر السبت بالجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وصرّح الدرندلي عبر قناة ناديه: "أشكر السفير المصري وطاقم السفارة بالكامل، وكذلك نائب رئيس المريخ الذي استقبلنا في المطار".

وأضاف عضو مجلس إدارة الأهلي: "قمنا بما يلزم مع بعثة المريخ في مصر، وهم الآن يردون ما قمنا به وهذا هو المتوقع، نشعر أننا في بلدنا ونشعر بالسعادة، ليس هناك أي عقبات تواجهنا، كل شيء مُنظم سواء من السفارة أو المريخ".

وواصل: "أستقبل مكالمة هاتفية من محمود الخطيب كل صباح ويسألني فيها عن كافة التفاصيل من ترتيبات الإقامة والتدريبات".

وتابع: "لا أشعر أننا في غربة، تتم معاملتنا بشكل جيد ونشعر بالتفاؤل".

وأكمل: "درجة الحرارة 35 أو 36، لكننا اعتدنا على ذلك ومررنا بأكثر منه، لعبنا في السابق في مناطق منخفضة الأكسجين، اللاعبون متمرسون ولديهم الخبرات الكافية، لن يتأثروا ولا يفكرون في الأمر من الأساس".

وشدد: "لن نخوض معركة، ليس هناك عصبية، الفريقان كبيران وكلاهما يسعى للفوز لكن بروح رياضية ودون تعصب أو خروج عن النص".

واستمر: "الأهلي يريد تصدر مجموعته ولكن ليس لتفادي أي منافس، فالأهلي يلعب على البطولة، وعاجلا أم آجلا ستواجه كل المنافسين، إن لم يكن الآن سيكون لاحقا".

وأضاف في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "المباراة ستُلعب بتواجد 1000 مشجع، وسنحاول أن يكون ضمن الحضور بعض من الجماهير المصرية بالإضافة لطاقم الطائرة الخاصة بنا".

وأتم "هناك فرصة للمريخ للتأهل لكنا صعبة، إلا أن المباراة ستكون قوية لأن المريخ يأمل في أن يختتم المجموعة بشكل قوي".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد المريخ في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.