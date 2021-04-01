الزمالك يحط الرحال في الجزائر لمواجهة المولودية

الخميس، 01 أبريل 2021 - 22:39

كتب : إبراهيم رمضان

بعثة الزمالك تصل الجزائر

وصلت بعثة نادي الزمالك مساء اليوم الخميس، إلى الجزائر استعدادًا لمواجهة المولودية في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الزمالك مع المولودية يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وكان في استقبال البعثة: هاني ديمتري نائب السفير المصري في الجزائر، وهشام عزت قنصل سفارة مصر في الجزائر، كما تواجد وفد من نادي المولودية يتقدمه عبد الناصر ألماس رئيس النادي، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة.

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ويترأس بعثة الزمالك هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، وأي نتيجة غير الفوز مساء السبت ستعني توديعه رسميًا للمنافسات.

فيما يتواجد المولودية في المركز الثاني برصيد 8 نقاط ويكفيه التعادل لضمان تأهله.

الزمالك في إفريقيا المولودية
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