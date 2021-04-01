وصول بعثة بيراميدز للمغرب لمواجهة الرجاء في الكونفدرالية

وصلت بعثة فريق بيراميدز إلى مدينة الدار البيضاء لمواجهة الرجاء المغربي في دور المجموعات للكونفدرالية.

ويلعب بيراميدز ضد الرجاء يوم الأحد المقبل، في الجولة الثالثة لدور المجموعات لمباريات المجموعة الرابعة.

ووصلت البعثة للمغرب على متن الطائرة الخاصة التي وفرتها إدارة النادي لانتقال الفريق للمغرب.

وفاز بيراميدز على نكانا الزامبي ونامونجو التنزاني في الجولتين الأولى والثانية.

ويتصدر بيراميدز المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن الرجاء الذي لديه نفس العدد من النقاط.

وسيلعب بيراميدز ضد الرجاء في الجولة الرابعة، يوم 11 أبريل المقبل.