أرتيتا يشيد بلاكازيت: معدل عمله هائل.. نحن بحاجة لهذا النوع من اللاعبين

أشاد ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بأليكساندر لاكازيت مهاجم أرسنال وارتفاع مستواه في الفترة الأخيرة.

وتحدث أرتيتا للصحفيين قائلا: "لقد كان لاكازيت في حالة جيدة منذ عدة أشهر".

وواصل "إنه يحافظ على مستواه ويسجل الأهداف ويضيف للفريق أشياء مختلفة، معدل عمله هائل وهذا ما نريده".

وتابع المدرب الإسباني "نحن بحاجة إلى هذا النوع من اللاعبين الذين يحققون أفضل مستوى لأننا على مدار الموسم افتقدنا للحلول في الثلث الأخير من الملعب".

وأتم أرتيتا حديثه "نحتاج لمثل هؤلاء اللاعبين لإحداث الفارق".

وسجل صاحب الـ29 عاما 13 هدفا وصنع ثلاثة آخرين في 34 مباراة مع أرسنال خلال الموسم الجاري.