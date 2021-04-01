أرتيتا يشيد بلاكازيت: معدل عمله هائل.. نحن بحاجة لهذا النوع من اللاعبين

الخميس، 01 أبريل 2021 - 22:17

كتب : FilGoal

ليستر سيتي - أرسنال - أليكساندر لاكازيت

أشاد ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بأليكساندر لاكازيت مهاجم أرسنال وارتفاع مستواه في الفترة الأخيرة.

وتحدث أرتيتا للصحفيين قائلا: "لقد كان لاكازيت في حالة جيدة منذ عدة أشهر".

وواصل "إنه يحافظ على مستواه ويسجل الأهداف ويضيف للفريق أشياء مختلفة، معدل عمله هائل وهذا ما نريده".

أخبار متعلقة
أنهى هيمنة صلاح.. نات فيليبس يحصد جائزة لاعب الشهر في ليفربول ديبالا يعتذر عن خرق القواعد الصحية "أخطأت لكنها ليست حفلة" كذبة أبريل التي لم تنطبق على راموس لسوء حظ زيدان

وتابع المدرب الإسباني "نحن بحاجة إلى هذا النوع من اللاعبين الذين يحققون أفضل مستوى لأننا على مدار الموسم افتقدنا للحلول في الثلث الأخير من الملعب".

وأتم أرتيتا حديثه "نحتاج لمثل هؤلاء اللاعبين لإحداث الفارق".

وسجل صاحب الـ29 عاما 13 هدفا وصنع ثلاثة آخرين في 34 مباراة مع أرسنال خلال الموسم الجاري.

لاكازيت أرسنال أرتيتا
نرشح لكم
أخر الأخبار
هاني سعيد: فتحي شعر بالضيق ولن نستغنى عنه.. ولا أعرف تفاصيل مكالمته مع ميدو ساعة | إفريقيا
نائب سفير مصر في الجزائر لـ في الجول: الزمالك يتدرب صباحا لعدم التداخل مع مباراة بلوزداد ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الدرندلي: لسنا في معركة.. والأهلي لا يسعى لتفادي أي فريق ساعة | دوري أبطال إفريقيا
قائمة الإسماعيلي - 25 لاعبا في اختيارات إيهاب جلال الأولى قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا 2 ساعة | الدوري المصري
كوادرادو: يوفنتوس يجب أن يفوز بالدربي 2 ساعة | الدوري الإيطالي
الزمالك يحط الرحال في الجزائر لمواجهة المولودية 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
وصول بعثة بيراميدز للمغرب لمواجهة الرجاء في الكونفدرالية 2 ساعة | إفريقيا
أرتيتا يشيد بلاكازيت: معدل عمله هائل.. نحن بحاجة لهذا النوع من اللاعبين 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 2 مالاوي تقهر "كتيبة الدوري المصري" وتكتب التاريخ بالتأهل لنهائيات أمم إفريقيا 3 مدرب سلة الأهلي لـ في الجول: لن نتنازل عن اعتبارنا فائزين.. وذلك كان موقفنا من شيكابالا 4 حوار – صلاح يتحدث عن مواجهة وراموس وعلاقته بـ كلوب واللعب في الأولمبياد وإسبانيا
قد ينال إعجابك