أنهى هيمنة صلاح.. نات فيليبس يحصد جائزة لاعب الشهر في ليفربول

فاز نات فيليبس مدافع ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في شهر مارس بصفوف الريدز.

وتفوق فيليبس على محمد صلاح، والتركي أوزان كاباك في تصويت الجماهير.

ليحصد فيليبس الجائزة لأول مرة في مسيرته، ويكسر هيمنة صلاح التي استمرت طوال الأشهر الثلاثة الماضية في ديسمبر ويناير وفبراير.

وصرّح فيليبي عبر الموقع الرسمي لناديه: "أنا ممتن دون شك، كانت مفاجأة سعيدة لي، أصوات الجماهير هي ثناء كبير لي".

وأضاف: "من الرائع أن أتلقى هذا القدر من الحب الكبير والتقدير، لكن في الوقت نفسه أحاول ألا أعطي اهتماما كبيرا لتلك الجائزة، وأن أركّز على عملي وأواصل القيام بما أوصلني للفوز بهذه الجائزة".

وتابع: "لم أتخيل أبدا مسيرة مماثلة، وبالتالي أنا سعيد للغاية لما وصلت إليه. لو أخبرني أحد بداية الموسم أن ذلك سيحدث لي، لما صدقته".

وواصل: "مررنا بفترة صعبة في أعياد الميلاد، وهذا استهلكنا كثيرا كمجموعة، وهناك بعض المباريات التي كان علينا أن نتحد فيها بقوة لنخرج بنتيجة إيجابية مثلما حدث أمام ولفرهامبتون أو شيفيلد يونايتد".

وأتم: "لم أكن لأفوز بهذه الجائزة لولا زملائي، أنا سعيد للفوز ولكنها ليست تركيزي الأساسي، الأهم أن يؤدي الفريق جيدا ويحقق النتائج، نحتاج إلى المواصلة على نفس المنوال".

𝗕𝗜𝗚 Nat 💪 Your @StanChart Player of the Month for March 🙌 pic.twitter.com/3Ib9lGe9wl — Liverpool FC (@LFC) April 1, 2021

فيليبس (24 عاما) قلب دفاع إنجليزي خرج معارا إلى شتوتجارت بالموسم الماضي وساعده على العودة للدوري الألماني الممتاز.

وبسبب الأزمة الدفاعية الطاحنة هذا الموسم في صفوف ليفربول، تمكّن فيليبس من الظهور في 11 مباراة، أغلبها في فبراير ومارس، لينال إشادة كبيرة من المدرب يورجن كلوب.