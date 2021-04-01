جورجينيو: أُفضل مشاهدة نتفلكس بوقت فراغي.. وروديجر أفضل راقص في تشيلسي

الخميس، 01 أبريل 2021 - 20:34

كتب : FilGoal

جورجينيو - إيطاليا - بولندا

كشف جورجينيو لاعب تشيلسي عما يفعله في وقت فراغه، موضحا أسباب حصوله على شارة قيادة تشيلسي بعد سيزار أزبيلكويتا قائد الفريق.

جورجينيو

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وقال جورجينيو في حواره عبر قناة تشيلسي على "يوتيوب" عن التدريب مع توماس توخيل، قال: "المران مختلف، ونستخدم أساليب جديدة لكي نتطور، كما أننا نستمتع بالحصص التدريبية".

وأضاف "لديه نفس الشخصية في غرفة خلع الملابس وفي أرض الملعب ويساعد الجميع دائما".

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وحول ما يفعله في وقت فراغه، قال: "أفعل أشياء قليلة، ليس من بينها لعب (ألعاب البلايستيشن) وأُفضل الجلوس مع أطفالي وأشاهد الأفلام عبر نتفلكس".

وأوضح "شاهدت مسلسل (لا كازا دي بابل)".

وتابع "أتعلم العزف على الجيتار، لكن لغتي الإنجليزية ليست جيدة بما يكفي لكي أُغني".

واستمر "إذا قررت تشكيل فريق غنائي من لاعبي تشيلسي فسأختار كريستيان بولسيتش، رأيت بعض مقاطع الفيديو له وهو يعزف الجيتار".

وواصل "لا أستطيع اختيار لاعبا ليكون المطرب الخاص بالفريق، أستمع دائما لأصوات بشعة (من اللاعبين) أثناء الاستحمام (عقب المباريات)".

وحول عاداته الغذائية، قال: "أحب الطعام لكني لا أُجيد الطهو".

وأضاف "أحب الأكل الإيطالي مثل المعكرونة والبيتزا".

واستعاد أيامه الأولى مع الفريق "ويليان ودافيد لويز وإيمرسون ودييجو كوستا ودافيد زاباكوستا ساعدوني كثيرا للتأقلم مع الفريق".

وأردف "من المهم حين تنتقل لفريق جديد أن تجد من يساعدك".

ولدي جورجينيو أصول برازيلية لكنه يمثل منتخب إيطاليا على المستوى الدولي.

وعن ترتيبه ليكون القائد الثاني للفريق، قال: "الأمر متعلق بما أفعل، فأنا أحاول مساعدة زملائي منذ أن كنت طفلا".

وتحول لاختيار وظائف أخرى للاعبي الفريق بدلا من لعب كرة القدم.

وبسؤاله عن من يستطيع العمل كطباخ، اختار "ويلي كاباييرو".

أما عن أفضل راقص فاختار نفسه، وقال ضاحكا للمحاور "أفضل راقص يجلس أمامك".

قبل أن يتراجع ويختار أنطونيو روديجر.

كما اختار 5 لاعبين لديهم القدرة على تكوين فريق غنائي، وقال: "ميسون ماونت وبن تشيلويل وبيلي جيلمور وتامي أبراهام ورييس جيمس"، وأطلق على الفريق اسم "kids on fire".

ويلعب جورجينيو مع تشيلسي منذ عام 2018، إذ انتقل للفريق الإنجليزي قادما من نابولي.

وشارك جورجينيو (29 عاما) في 126 مباراة مع تشيلسي وسجل 16 وصنع 3 في كل المسابقات.

وينتهي عقده مع تشيلسي بنهاية موسم 2022-2023.

تشيلسي جورجينيو
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