بن ناصر: ميلان يلعب لتحقيق المركز الأول فقط.. إبراهيموفيتش منحنا عقلية الفوز

أصر إسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان أن فريقه يخوض المتبقي من مباريات الدوري من أجل تحقيق المركز الأول فقط وليس الثاني أو الثالث.

كما أشاد بن ناصر بعقلية زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم الفريق وتأثيره على اللاعبين بمنحهم عقلية الفوز.

غاب لاعب الوسط الجزائري عن بعض مباريات الموسم الجاري بسبب الإصابات لكنه بات قريبا من المشاركة.

قال بن ناصر لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "مر وقت طويل منذ أن شعرت بهذا الشعور الجيد".

وتابع "هناك 10 مباريات متبقية في الدوري وأنا مثل أي شخص في الفريق سنعطي 200% من مجهودنا، فهذه هي الخطوات الأخيرة".

وشدد بن ناصر "نلعب من أجل أن نكون المركز الأول وليس الثاني أو الثالث، نريد تحقيق أفضل ما في وسعنا وبعد ذلك سنرى إلى أين ننتهي".

ويحتل ميلان المركز الثاني في الدوري الإيطالي برصيد 59 نقطة بفارق 6 نقاط عن إنتر المتصدر والمؤجل له مواجهة أمام ساسولو.

كما تحدث بن ناصر لشبكة رويترز قائلا: "الكل يعرف إبراهيموفيتش وعقليته، إنه منتصر".

وأوضح "ربما لم تكن لدينا هذه التجربة التي جلبها معه، أمر جيد بالنسبة لنا كلاعبين شباب لأننا تحسننا في هذا".

وكشف بن ناصر "الآن عقليتنا أن هدفنا تحقيق الفوز كما يريد هو الفوز، مستوانا أفضل في التدريب فنحن نريد حتى الفوز في المران، نجح إبراهيموفيتش في تحقيق ذلك".

وأضاف "علينا أن نفخر بما نقوم به، ولكن لا تزال هناك 10 مباريات حتى نهاية مايو، إذا لم نقدم مستوى جيد فسينسى الجميع ما فعلناه من قبل".

واختتم تصريحاته بالحديث عن مستقبله "أنا شخص متحدي، ربما سأضطر لتجربة دوري أخر، لكن في الوقت الحالي أنا سعيد لوجودي في ميلان ولدينا مشروع جيد".