جوارديولا: أجويرو فعل مثل مارادونا وميسي

انهال بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، بالإشادة على هدافه سيرخيو أجويرو.

سيرخيو أجويرو النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

مانشستر سيتي أعلن عن نهاية حقبة أجويرو في النادي، ورحيله بنهاية الموسم بانتهاء عقده الحالي.

وصرّح بيب عبر إي.إس.بي.إن: مارادونا أخضع إيطاليا، ميسي أخضع إسبانيا، وأجويرو أخضع إنجلترا".

وأضاف: "أرقام أجويرو تتحدث عن نفسها، يمتلك في داخله نارا مشتعلة تسمح له أحيانا بربح المباريات بمفرده".

كما صرّح عبر سكاي سبورتس: "سيرخيو لا يمكن تعويضه، يمكن أن يتم تعويضه على مستوى الأرقام لكن ذلك لن يكون سهلا، فقد سجل 250 هدفا في 360 مباراة حقق ألقابا عديدة ويمثّل شيئا عظيما".

وأتم: "إنه أسطورة، أفضل مهاجم في تاريخ مانشستر سيتي، إنه شخص لا يمكن الاستغناء عنه في أذهان الجماهير وقلوبهم وزملائه ومدربيه".

أجويرو (32 عاما) انضم إلى مانشستر سيتي في صيف 2011 قادما من أتليتكو مدريد مقابل 40 مليون يورو.

وبات أجويرو الهداف التاريخي لـ مانشستر سيتي خلال حقبته مع النادي السماوي.