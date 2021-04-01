كرة يد - تأجيل مواجهة الزمالك ضد الأهلي في الدوري إلى نهاية الموسم

الخميس، 01 أبريل 2021 - 16:45

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة يد - الأهلي

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة اليد تعديلا على جدول المباريات المتبقية من الموسم الجاري لدوري كرة اليد وتم تأجيل مواجهة القمة بين الزمالك والأهلي إلى نهاية الموسم.

وكان من المقرر أن يواجه الزمالك فريق الأهلي يوم الخميس المقبل 8 من أبريل الجاري ضمن مباريات الجولة 11 لتقام في ختام الموسم يوم 16 من الشهر نفسه.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة والأهلي في المركز الثاني بنفس عدد النقاط ولكن الأبيض في الصدارة بأفضلية المواجهات المباشرة.

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وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد مواعيد مباريات الجولات الأربعة المتبقية على النحو التالي:

الخميس 8 أبريل

الأولمبي × الأهلي (4 مساء)

الزمالك × هيليوبوليس (6 مساء)

سبورتنج × الطيران (6 مساء)

الزهور × طلائع الجيش (6 مساء)

الجمعة 9 أبريل

سبورتنج × الأهلي (4 مساء)

الزمالك × طلائع الجيش (6 مساء)

الزهور × هيليوبوليس (6 مساء)

الأولمبي × الطيران (6 مساء)

الخميس 15 أبريل

الزهور × الأهلي (8:30 مساء)

طلائع الجيش × سبورتنج (9 مساء)

هيليوبوليس × الأولمبي (9 مساء)

الزمالك × الطيران (10:30 مساء)

الجمعة 16 أبريل

الزمالك × الأهلي (9 مساء)

الزهور × الطيران (9 مساء)

هيليوبوليس × سبورتنج (9 مساء)

طلائع الجيش × الأولمبي (9 مساء)

كرة يد الزمالك الأهلي
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