قائمة بيراميدز – عودة رمضان صبحي.. وتواجد فتحي وغياب السعيد أمام الرجاء

عاد رمضان صبحي إلى قائمة بيراميدز لمواجهة الرجاء بعد الشفاء من الإصابة، فيما تواد أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق.

أعلن رودولفو أروابارينا المدرب الأرجنتيني لنادي بيراميدز، قائمة فريقه لمواجهة الرجاء.

قائمة بيراميدز شهدت تواجد رمضان صبحي بعد شفائه من الإصابة، فيما استمر غياب عبد الله السعيد للإصابة.

وتواجد أحمد فتحي أيضا بالقائمة وأصبح جاهزا للقاء.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - عبد الرحمن أيمن.

الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال.

الوسط: عمر جابر - إريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر.

الهجوم: جون أنتوي - دودو الجباس.

ويحل بيراميدز ضيفا في السادسة من مساء الأحد على الرجاء المغربي بملعب محمد الخامس بمدينة كازبلانكا في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعتلي بيراميدز صدارة المجموعة برصيد ٦ نقاط بعد الفوز على نكانا الزامبي بثلاثية نظيفة ونامونجو التنزاني بهدفين دون مقابل.