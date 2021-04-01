مران الأهلي – تقسيمة قوية للاعبين.. وحضور جماهيري استعدادا لـ المريخ

خاض لاعبو النادي الأهلي مرانهم اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة المريخ.

الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، عقد محاضرة قصيرة للاعبين في ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان، قبل انطلاق المران الذي خاضه الفريق؛ استعدادا لمواجهة المريخ السوداني يوم السبت المقبل.

وتحدث الجهاز الفني مع اللاعبين عن أهمية المباراة وضرورة التركيز الشديد مع الالتزام بالتعليمات للظهور بأفضل شكل وتحقيق الفوز.

بيتسو موسيماني، حرص أيضا على بمعاينة الملعب الذي سيحتضن مباراة المريخ.

وخلال المران، أجرى موسيماني تقسيمة قوية بالكرة بين اللاعبين، شهدت حماسا كبيرا من جانب اللاعبين مع تركيز الجهاز الفني على العديد من الجوانب الخططية والفنية؛ استعداداً لمباراة المريخ.

حراس المرمى بدورهم أدوا مرانا قويا تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، الذي حرص على تخصيص فقرات متنوعة للثلاثي.

وشهد المران حضور السفير حسام عيسى، سفير مصر في السودان، والذي عقد جلسة مع المهندس خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي ورييس البعثة، اطمأن خلالها على كافة الأوضاع، واستعدادات الفريق للمباراة.

كما شهد المران أيضا حضور جماهير النادي الأهلي، وأعضاء الجالية المصرية بالسودان، والذين حرصوا على مساندة ومؤازرة الفريق والهتاف للاعبين والجهاز الفني، ومطالبتهم بالظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز خلال مباراة المريخ.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الختامي غدا على أحد الملاعب البديلة؛ بسبب انشغال ملعب الجوهرة الزرقاء بمباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ يوم السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.