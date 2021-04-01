كارتيرون: سنخوض مباراة المولودية باعتبارها نهائي

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مباراة مولودية الجزائر المقبلة تمثل أهمية كبيرة للفريق.

وقال المدير الفني للفريق في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك "مباراة المولودية صعبة والجميع يريد الفوز بالبطولة، والزمالك ليس لديه سوى نقطتين، وكل هدفنا الفوز في الجزائر على المولودية ثم الفوز على تونجيث".

وشدد "من الصعب الحديث عن فوز الزمالك ببطولة أفريقيا والفريق لم يتأهل ويمتلك نقطتين في رصيده. الفريق سيخوض المباراة المقبلة باعتبارها نهائي وسيلعب للفوز هناك رغم صعوبة اللقاء".

المدرب الفرنسي أوضح "الفريق يجب أن يكون جاهز فنيا ونفسيا وبدنيا للمباراة، وسيتم تأهيل اللاعبين العائدين من المنتخب لتجهيزهم للقاء".

وأضاف "تابعت جميع مباريات المولودية قبل اللقاء المقبل، ونجحوا في حصد 8 نقاط، وفازوا على بطل السنغال في مباراتين وتعادلوا مع الزمالك في القاهرة وتعادلوا مع الترجي في الجزائر".

كارتيرون أتبع "تفوقي على الأندية الجزائرية مع الأندية التي دربتها ليس مقياسا لأي شيء لأن الظروف تغيرت في الفترة الحالي،ة ولكل فريق ظروفه، فالمولودية يحتاج نقطة واحدة للتأهل".

وأتم "الميزة هي إن الزمالك كان لديه وقتا كافيا للاستعداد للقاء المولودية في ظل فترة التوقف الأخيرة".

ويلتقي الزمالك بمنافسه مولودية الجزائر في التاسعة مساء السبت بملعب 5 يوليو، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.