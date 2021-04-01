مران الزمالك – تدريبات بدنية.. جمعة يجتاز الاختبار واجتماع بين كارتيرون والجزيري

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات بدنية، وإطالات بمجمع الصالات قبل بداية المران الجماعي اليوم الخميس.

ويهدف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لرفع معدل اللياقة الدنية للاعبين خلال الفترة الحالية، وقبل استئناف المباريات الأفريقية.

وأدى لاعبو الزمالك مرانهم اليوم الخميس، قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة مولودية الجزائر.

وعقد باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي، جلسة مع معاونيه على هامش المران الجماعي اليوم الخميس.

وتحدث كارتيرون مع معاونيه أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود في حضور مترجمه أحمد شعبان، عن تفاصيل المران الأخير قبل السفر للجزائر وتحديد أفراد كل مجموعة في تقسيمة الكرة المنتظرة.

من جهة أخرى، خصص فرناندو مدرب الأحمال، جزء من المران الجماعي لتنفيذ بعض التدريبات البدنية، وزيادة قدرات التحمل لدى اللاعبين.

ونوع فرناندو من التدريبات البدنية للاعبين، والتي جاء جزء منها بالكرة وآخر بدونها، والتي استمرت لمدة نصف ساعة، قبل أن يتولى الفرنسي كارتيرون الشق الفني في الجزء الثاني من المران.

كارتيرون خصص أيضا جزء من مران فريقه لتنفيذ بعض الجمل الفنية أثناء المران الجماعي اليوم الخميس.

وشرح المدير الفني للاعبيه بعض الجمل الفنية، وكيفية التحول من الدفاع للهجوم، والتي تناوب عليها ثلاثي حراسة المرمى.

وأوقف كارتيرون المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء لبعض اللاعبين.

وحرص كارتيرون على تصحيح الأخطاء خلال المران الجماعي لتدارك الأمر في المباريات الرسمية، وشرح الأخطاء التي يقع فيها اللاعبون.

المران شهد مشاركة محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق في مران فريقه الجماعي، وذلك بعد خضوعه لتدريبات تأهيلية وبدنية أمس الأربعاء لرفع الحمل البدني له وفقا لرغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وأخيرا، اجتاز عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريقـ، الاختبار الطبي الذي خضع له على هامش المران الجماعي اليوم الخميس.

وشارك عبد الله جمعة في المران الجماعي لفريقه، بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا في العضلة الضامة.

وكان عبد الله جمعة قد خضع لمران تأهيلي أمس تحت إشراف الجهاز الطبي.

واختتم كارتيرون المران بـ تقسيمة بين اللاعبين في الجزء الأخير من المران الجماعي.

وقام كارتيرون بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، أجرى بينهما تقسيمة بمنتصف الملعب حاول خلالها تطبيق بعض الجمل الفنية التي قام بشرحها خلال الجزء الأول من التدريبات الفنية.

بعد المران، عقد كارتيرون جلسة مع سيف الجزيري مهاجم الفريق، وأكد له في حديثه مع اللاعب ثقته الكاملة في قدراته الفنية، مشيدًا بالمستوى الفني الذي ظهر عليه خلال مباراتي منتخب بلاده أمام ليبيا وغينيا الاستوائية.

وكان سيف الدين الجزيري قد سجل ثلاثة أهداف خلال مباراتي ليبيا وغينيا الاستوائية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بواقع هدفين في شباك ليبيا وهدف في مرمى غينيا الاستوائية.

ونقل كارتيرون للاعب، رغبته في اصطحابه مع قائمة الفريق المتوجهة للجزائر رغم عدم قيده بالقائمة الأفريقية؛ وذلك لحاجته للدخول بأجواء الفريق، وتجهيزه بشكل جيد للمباريات المحلية.

لاعبو الزمالك المستبعدون من القائمة، سيجرون مرانهم اليوم في الثانية ظهرا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وكلف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، الثنائي عمرو المطراوي أخصائي التأهيل وإصابات الملاعب، وأحمد عصمت مدرب اللياقة البدنية، بتولي تدريب المستبعدين من رحلة الجزائر.

ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر في التاسعة مساء السبت بملعب 5 يوليو، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.