مران الزمالك – تدريبات بدنية.. جمعة يجتاز الاختبار واجتماع بين كارتيرون والجزيري
الخميس، 01 أبريل 2021 - 15:21
كتب : إبراهيم رمضان
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات بدنية، وإطالات بمجمع الصالات قبل بداية المران الجماعي اليوم الخميس.
ويهدف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لرفع معدل اللياقة الدنية للاعبين خلال الفترة الحالية، وقبل استئناف المباريات الأفريقية.
وأدى لاعبو الزمالك مرانهم اليوم الخميس، قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة مولودية الجزائر.
وعقد باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي، جلسة مع معاونيه على هامش المران الجماعي اليوم الخميس.
وتحدث كارتيرون مع معاونيه أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود في حضور مترجمه أحمد شعبان، عن تفاصيل المران الأخير قبل السفر للجزائر وتحديد أفراد كل مجموعة في تقسيمة الكرة المنتظرة.
من جهة أخرى، خصص فرناندو مدرب الأحمال، جزء من المران الجماعي لتنفيذ بعض التدريبات البدنية، وزيادة قدرات التحمل لدى اللاعبين.
ونوع فرناندو من التدريبات البدنية للاعبين، والتي جاء جزء منها بالكرة وآخر بدونها، والتي استمرت لمدة نصف ساعة، قبل أن يتولى الفرنسي كارتيرون الشق الفني في الجزء الثاني من المران.
كارتيرون خصص أيضا جزء من مران فريقه لتنفيذ بعض الجمل الفنية أثناء المران الجماعي اليوم الخميس.
وشرح المدير الفني للاعبيه بعض الجمل الفنية، وكيفية التحول من الدفاع للهجوم، والتي تناوب عليها ثلاثي حراسة المرمى.
وأوقف كارتيرون المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء لبعض اللاعبين.
وحرص كارتيرون على تصحيح الأخطاء خلال المران الجماعي لتدارك الأمر في المباريات الرسمية، وشرح الأخطاء التي يقع فيها اللاعبون.
المران شهد مشاركة محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق في مران فريقه الجماعي، وذلك بعد خضوعه لتدريبات تأهيلية وبدنية أمس الأربعاء لرفع الحمل البدني له وفقا لرغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.
وأخيرا، اجتاز عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريقـ، الاختبار الطبي الذي خضع له على هامش المران الجماعي اليوم الخميس.
وشارك عبد الله جمعة في المران الجماعي لفريقه، بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا في العضلة الضامة.
وكان عبد الله جمعة قد خضع لمران تأهيلي أمس تحت إشراف الجهاز الطبي.
واختتم كارتيرون المران بـ تقسيمة بين اللاعبين في الجزء الأخير من المران الجماعي.
وقام كارتيرون بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، أجرى بينهما تقسيمة بمنتصف الملعب حاول خلالها تطبيق بعض الجمل الفنية التي قام بشرحها خلال الجزء الأول من التدريبات الفنية.
بعد المران، عقد كارتيرون جلسة مع سيف الجزيري مهاجم الفريق، وأكد له في حديثه مع اللاعب ثقته الكاملة في قدراته الفنية، مشيدًا بالمستوى الفني الذي ظهر عليه خلال مباراتي منتخب بلاده أمام ليبيا وغينيا الاستوائية.
وكان سيف الدين الجزيري قد سجل ثلاثة أهداف خلال مباراتي ليبيا وغينيا الاستوائية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بواقع هدفين في شباك ليبيا وهدف في مرمى غينيا الاستوائية.
ونقل كارتيرون للاعب، رغبته في اصطحابه مع قائمة الفريق المتوجهة للجزائر رغم عدم قيده بالقائمة الأفريقية؛ وذلك لحاجته للدخول بأجواء الفريق، وتجهيزه بشكل جيد للمباريات المحلية.
لاعبو الزمالك المستبعدون من القائمة، سيجرون مرانهم اليوم في الثانية ظهرا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.
وكلف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، الثنائي عمرو المطراوي أخصائي التأهيل وإصابات الملاعب، وأحمد عصمت مدرب اللياقة البدنية، بتولي تدريب المستبعدين من رحلة الجزائر.
ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر في التاسعة مساء السبت بملعب 5 يوليو، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.