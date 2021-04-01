سيمبا لـ في الجول: نواجه فيتا كلوب بحضور 10 ألاف متفرج بعد موافقة كاف

الخميس، 01 أبريل 2021 - 15:02

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي ضد سيمبا - أجايي

كشف نادي سيمبا عن خوض مباراة فيتا كلوب بحضور جماهيري.

وقال علي محمد عضو مجلس إدارة سيمبا في تصريحات لـFilGoal.com: "كاف اخطرنا بشكل رسمي بموافقته على دخول ١٠ ألاف مشجع لمباراة فيتا كلوب".

وأضاف "جاء هذا بعدما قدمنا ضمانات صحية بتحملنا كافة المسئولية".

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وأتم "نشكر كاف على موافقته، وسنبدأ سريعا في طرح تذاكر المباراة للجماهير".

ويتصدر سيمبا صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما ياتي الأهلي ثانيا برصيد 7 نقاط، وفيتا كلوب ثالثا برصيد 4 نقاط.

في إفريقيا سيمبا فيتا كلوب
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