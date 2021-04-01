سيمبا لـ في الجول: نواجه فيتا كلوب بحضور 10 ألاف متفرج بعد موافقة كاف

كشف نادي سيمبا عن خوض مباراة فيتا كلوب بحضور جماهيري.

وقال علي محمد عضو مجلس إدارة سيمبا في تصريحات لـFilGoal.com: "كاف اخطرنا بشكل رسمي بموافقته على دخول ١٠ ألاف مشجع لمباراة فيتا كلوب".

وأضاف "جاء هذا بعدما قدمنا ضمانات صحية بتحملنا كافة المسئولية".

وأتم "نشكر كاف على موافقته، وسنبدأ سريعا في طرح تذاكر المباراة للجماهير".

ويتصدر سيمبا صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما ياتي الأهلي ثانيا برصيد 7 نقاط، وفيتا كلوب ثالثا برصيد 4 نقاط.