سفير مصر بالجزائر لـ في الجول: أوضاع كورونا مستقرة.. ولقاء الزمالك والمولودية بدون جماهير

أوضح أيمن مشرفة سفير مصر في الجزائر، أوضاع كورونا في الجزائر قبل لقاء الزمالك والمولودية.

وقال أيمن أشرفة في تصريحات لـFilGoal.com: "الأجواء مستقرة، والأمور هادئة في الجزائر، والإجراءات الاحترازية والطبية على ما يرام بخصوص كورونا".

وأضاف "الزمالك سيخوض المران غدا صباحا على ملعب 5 يوليو، وتم التأكيد على ذلك وترتيب كل الأمور".

وأتم "القرار السائد حتي الآن هو إقامة اللقاء بدون جمهور".

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.