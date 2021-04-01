إصابة محمد عبد الغني خلال مران الزمالك

الخميس، 01 أبريل 2021 - 14:06

كتب : إبراهيم رمضان

محمد عبد الغني خلال مران الزمالك

تعرض محمد عبد الغني مدافع الزمالك لإصابة بكدمة في الركبة خلال مران الفريق اليوم الخميس.

وأصيب اللاعب في ركبته بعد التحام مع يوسف إبراهيم "أوباما" خلال تقسيمة أجراه الفريق.

وأجرى الجهاز الطبي للفريق، الإسعافات الأولية للاعب ووضع قطع من الثلج أعلى ركبته.

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باتريس كارتيرون المدير الفني فضل ضم اللاعب لرحلة الجزائر على أن يخضع لاختبار طبي غدا، لتحديد إمكانية مشاركته.

ويسافر الزمالك بعد قليل إلى الجزائر، تمهيدا لمواجهة مولودية الجزائر.

ويلعب الزمالك مع مولودية الجزائر مساء السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

في إفريقيا الزمالك محمد عيد الغني
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