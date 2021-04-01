في الجول يكشف مواعيد السوبر الإفريقي وقرعة أمم إفريقيا.. وملعب نهائي الأبطال

موعد السوبر الإفريقي، وقرعة كأس الأمم الإفريقية. وملعب نهائيي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية. كلها أمور لم تعلن رسميا.

كشف FilGoal.com مواعيد بطولة السوبر الإفريقي، وقرعة كأس الأمم الإفريقية.

FilGoal.com علم كيف يفكر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في ملعبي نهائيي دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية الإفريقية للموسم الجاري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن "كاف" أرسل خطابا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يُخطره فيه بتحديد يوم 28 مايو، موعدا لبطولة السوبر الإفريقي.

الأهلي يشارك في السوبر الإفريقي بصفته بطلا لدوري أبطال إفريقيا، ويواجه نهضة بركان المغربي، بطل الكونفدرالية الإفريقية.

من جهة أخرى، حدد الاتحاد الإفريقي يوم 25 يونيو المقبل، موعدا لقرعة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتقام بطولة أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون، في شهر يناير من عام 2022 بعد تأجيلها لمدة عام بسبب كورونا، مع احتفاظها بنفس الاسم.

وأخيرا، فإن الاتحاد الإفريقي حدد ملعب "محمد الخامس" لنهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري.

الإعلان الرسمي عن الملعب المستضيف للنهائي سيكون يوم 15 أبريل، مع وجود مصر وجنوب إفريقيا كبديلين جاهزين للمغرب لاستضافة اللقاء.

أما عن نهائي الكونفدرالية الإفريقية، فإن مصر، وجنوب إفريقيا والمغرب، هي الدول المرشحة أيضا لاستضافة النهائي حتى الآن.

كان نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا قد أقيم على استاد القاهرة في مصر، فيما أقيم نهائي الكونفدرالية في المغرب.