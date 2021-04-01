قائمة الزمالك – تواجد الجزيري "غير المقيد" وعبد الله جمعة.. وغياب فيصل أمام مولودية الجزائر

الخميس، 01 أبريل 2021 - 13:18

كتب : إبراهيم رمضان أحمد شوقي صلاح

سيف الدين الجزيري مع الزمالك أمام الاتحاد السكندري

تواجد سيف الدين الجزيري المهاجم التونسي لنادي الزمالك، في قائمة فريقه المسافرة إلى الجزائر رغم عدم قيده إفريقيا.

أعلن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، قائمة فريقه المسافرة إلى الجزائر لخوض مباراة مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الزمالك شهدت تواجد اسم سيف الدين الجزيري المهاجم التونسي رغم عدم قيده إفريقيا، وذلك لتجهيزه لبطولة الدوري حسب موقع الزمالك الرسمي.

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وشهدت القائمة تواجد عبد الله جمعة رغم إصابته، بجانب اسمي محمد عبد الشافي وأحمد فتوح العائد من الإيقاف.

من جهة أخرى، غاب أسامة فيصل المهاجم الشاب عن القائمة المسافرة، فيما تواجد حازم إمام العائد من الإصابة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل – محمد عواد.

الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي – "حسام أشرف".

الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق القاهرة متجهة إلى الجزائر في الرابعة عصر اليوم استعدادا لمواجهة فريق المولودية.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر مساء السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

في إفريقيا الزمالك مولودية الجزائر
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