جيمس: نصيحة جيجز لي كانت في منتهى الأهمية

أوضح دانييل جيمس لاعب مانشستر يونايتد أن أفضل نصيحة تلقاها كلاعب كرة قدم محترف كانت من أسطورة الشياطين الحمر ريان جيجز.

الجناح الويلزي يتدرب تحت قيادة جيجز في منتخب ويلز الأول منذ مارس 2019.

وقال جيمس في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "عندما يسألني الناس ما هي أفضل نصيحة تلقيتها على الإطلاق، فمن المحتمل أن تكون من جيجز".

وأضاف "قال لي كن على طبيعتك، حاولت أن أكون مثل اللاعبين الآخرين، واعتقدت أنني بحاجة لأن أكون مثله".

وتابع "نظرت إلى الوراء في الكثير من مقاطع الفيديو القديمة لي، ثم نظرت إلى مقاطعي الجديدة وفكرت. يجب ألا أفعل ذلك".

وأكمل جيمس "في النهاية أنت هنا بسبب ما تفعله، ويعود الأمر إلى ما قاله لي جيجز (كن على طبيعتك)، كانت نصيحة في غاية الأهمية".

وواصل "لم ألعب كثيرًا في بداية الموسم، وكان الأمر يتعلق بهل أريد قبول هذا وأن أكون في الخلفية فقط، لكنني لم أكن كذلك، أريد أن أشارك بشكل مستمر".

واستمر "لقد تحدثت مع المدرب عن ذلك، وأعتقد أنه كان قبل مباراة دوري أبطال أوروبا ضد اسطنبول باشاك شهير وقلت، أنا مستعد للعب، وقال يمكنني رؤية ذلك في التدريبات، قلت مجدداً أنا مستعد وجاهز للعب".

وأتم "لعبت تلك المباراة، وسجلت الأهداف ومنذ ذلك الحين يتعلق الأمر بما يمكنني القيام به، وكيف يمكنني العودة إلى هذا الفريق، كان الأمر يتعلق فقط بعمل كل ما بوسعي في التدريب كل يوم".