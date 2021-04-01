والتر بواليا يصل السودان وينضم لبعثة الأهلي لمواجهة المريخ
الخميس، 01 أبريل 2021 - 10:54
كتب : حسام حسن
وصل والتر بواليا المهاجم الكونغولي للنادي الأهلي، إلى السودان وانضم لبعثة الأهلي.
والتر بواليا
النادي : الأهلي
وانضم بواليا إلى بعثة الأهلي قادما من الكونغو الديموقراطية مباشرة بعد التواجد رفقة منتخب بلاده.
كان الأهلي قد وصل السودان مساء أمس الأربعاء، تمهيدا لمواجهة المريخ.
ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
الأهلي يبدأ التدرب في السودان مساء اليوم الخميس، استعدادا للقاء المرتقب أمام الفريق السوداني.
ويحتل الاهلي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، خلف سيمبا المتصدر برصيد 10 نقاط.
وتضم قائمة الأهلي في السودان ٢٤ لاعبًا هم:
محمد الشناوي، وأحمد رمضان بيكهام، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومروان محسن، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعلي لطفي، وعمرو السولية، وصلاح محسن، ومحمد مجدي "أفشة"، وسعد سمير، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل "كوكا".