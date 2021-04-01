والتر بواليا يصل السودان وينضم لبعثة الأهلي لمواجهة المريخ

وصل والتر بواليا المهاجم الكونغولي للنادي الأهلي، إلى السودان وانضم لبعثة الأهلي.

وانضم بواليا إلى بعثة الأهلي قادما من الكونغو الديموقراطية مباشرة بعد التواجد رفقة منتخب بلاده.

كان الأهلي قد وصل السودان مساء أمس الأربعاء، تمهيدا لمواجهة المريخ.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يبدأ التدرب في السودان مساء اليوم الخميس، استعدادا للقاء المرتقب أمام الفريق السوداني.

ويحتل الاهلي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، خلف سيمبا المتصدر برصيد 10 نقاط.

وتضم قائمة الأهلي في السودان ٢٤ لاعبًا هم:

محمد الشناوي، وأحمد رمضان بيكهام، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومروان محسن، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعلي لطفي، وعمرو السولية، وصلاح محسن، ومحمد مجدي "أفشة"، وسعد سمير، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل "كوكا".