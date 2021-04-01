سولشاير يحكي: تراجعت عن ضم لاعب بسبب قصة شعر "عرف الديك"

حكي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد قصة تراجعه عن ضم لاعب بسبب الطريقة التي صفف بها شعره.

وترجع الحكاية التي كشف عنها سولشاير إلى فترة عمله في النرويج قبل تولي قيادة مانشستر يونايتد.

وقال سولشاير لشبكة "سكاي سبورتس": "ذهبت ذات مرة لرؤية لاعب وبينما كان يخرج من غرفة الملابس أو عبر النفق إلى أرض الملعب، كانت يصفف شعره بطريقة (عرف الديك)".

وتابع "قلت مباشرة للكشافة دعونا نعود إلى المنزل، لست مهتما".

وأوضح مدرب مولده النرويجي السابق "كانت رحلة قصيرة للغاية".

ولم يكشف سولشاير عن اسم اللاعب الذي كان يصفف شعره بهذه الطريقة.

وقام العديد من نجوم اللعبة بتصفيف شعرهم بهذه الطريقة من قبل، بداية من ديفيد بيكام زميل سولشاير السابق إلى نيمار وراؤول ميريليس وماريك هامسيك.