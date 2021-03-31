بعثة الأهلي تصل السودان

الأربعاء، 31 مارس 2021 - 20:50

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى مطار الخرطوم بالسودان، تمهيدا لمواجهة المريخ.

وكان خالد الدرندلي أمين صندوق النادي، ورئيس البعثة على رأس الحضور في بعثة الأهلي الواصلة إلى السودان.

حسام عيسى سفير مصر في السودان كان في استقبال بعثة الأهلي، رفقة علي أبشر، نائب رئيس نادي المريخ على استقبال البعثة في المطار.

أخبار متعلقة
سفير مصر في السودان: درجة الحرارة ستكون في صالح الأهلي أمام المريخ المريخ يكشف عدد الجماهير في مباراة الأهلي مدير النشاط الرياضي بـ الأهلي: قرار اتحاد السلة ألغى "العرف".. وهذا سبب إيقاف هنا جودة تنس طاولة - الأهلي يُغرم هنا جودة ومريم الهضيبي "وإنذار شديد اللهجة"

الأهلي يبدأ التدرب في السودان مساء غد الخميس، استعدادا للقاء المرتقب أمام الفريق السوداني.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الاهلي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، خلف سيمبا المتصدر برصيد 10 نقاط.

في إفريقيا الأهلي المريخ
نرشح لكم
أخر الأخبار
تصفيات المونديال – تاريخ جديد يكتب نهاية حُقبة.. بانديف يقود مقدونا للفوز على ألمانيا 2 ساعة | تصفيات كأس العالم
نادر شوقي يكشف حقيقة مفاوضات عبد الرحمن مجدي مع الأهلي 2 ساعة | ميركاتو
تصفيات المونديال - الدنمارك تهزم النمسا برباعية وتبتعد بالصدارة 2 ساعة | تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال - إسبانيا تهزم "اللا أحد" في مباراة سياسية 3 ساعة | تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال - جريزمان يخطف فوزا صعبا لـ فرنسا.. وكازاخستان تُعطل أوكرانيا 3 ساعة | أوروبا
تصفيات المونديال - ماجواير يصحح خطأ ستونز ويقود إنجلترا لفوز صعب على بولندا 3 ساعة | تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال - إيطاليا على القمة بالفوز ضد ليتوانيا.. ومعادلة سلسلة 25 مباراة بلا هزيمة 3 ساعة | أوروبا
سام مرسي: سأعمل بجد لأنضم للمنتخب.. أفتقد اللاعبين وصلاح غير من شكل الكرة الإفريقية 3 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مالاوي تقهر "كتيبة الدوري المصري" وتكتب التاريخ بالتأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2 مدرب سلة الأهلي لـ في الجول: لن نتنازل عن اعتبارنا فائزين.. وذلك كان موقفنا من شيكابالا 3 حوار – صلاح يتحدث عن مواجهة وراموس وعلاقته بـ كلوب واللعب في الأولمبياد وإسبانيا 4 شوقي غريب: قررنا ضم صلاح لقائمة المنتخب في الأولمبياد.. ولهذا لم ينضم رمضان صبحي
قد ينال إعجابك