بعثة الأهلي تصل السودان

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى مطار الخرطوم بالسودان، تمهيدا لمواجهة المريخ.

وكان خالد الدرندلي أمين صندوق النادي، ورئيس البعثة على رأس الحضور في بعثة الأهلي الواصلة إلى السودان.

حسام عيسى سفير مصر في السودان كان في استقبال بعثة الأهلي، رفقة علي أبشر، نائب رئيس نادي المريخ على استقبال البعثة في المطار.

الأهلي يبدأ التدرب في السودان مساء غد الخميس، استعدادا للقاء المرتقب أمام الفريق السوداني.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الاهلي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، خلف سيمبا المتصدر برصيد 10 نقاط.