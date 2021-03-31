كارتيرون: لم أطلب صفقات جديدة ومستوى اللاعبين في السعودية أفضل من مصر

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الآونة الأخيرة بشأن طلبه ضم لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال كارتيرون في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك أنه لم يطلب ضم لاعبين حتى الآن، ولكنه لديه استراتيجية سينفذها في الموسم المقبل وفقا للظروف وهو سعيد بالمجموعة الحالية.

كما شدد المدير الفني للزمالك على ارتباط الفريق بمباريات مهمة في الفترة المقبلة ولا حديث عن الصفقات في الفترة الحالية، لأن الوقت لا يزال مبكرا قبل قترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وواصل كارتيرون: "مستوى الفرق في الدوري المصري تحسن كثيرا في الفترة الماضية، والجميع يقدم مستويات جيدة".

وأضاف "مستوى اللاعبين في السعودية أفضل لوجود 7 محترفين ولكن الدوري المصري أقوى دوري في إفريقيا".

وأشار "الزمالك مطالب بالفوز في مبارياته المقبلة بالدوري وعدم التفريط في أي نقاط والمشوار لا يزال طويلا، خاصة أن المنافس له مباريات مؤجلة".

وأتم تصريحاته "الجهاز الفني حريص على تجهيز اللاعبين في الفترة الحالية لمباريات أبريل بسبب ضغط المباريات".