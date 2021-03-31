سفير مصر في السودان: درجة الحرارة ستكون في صالح الأهلي أمام المريخ

أكد حسام عيسى سفير مصر في السودان على حفاوة استقبال بعثة الأهلي في الخرطوم استعدادا لمواجهة المريخ.

ووصلت بعثة الأهلي إلى الخرطوم قبل قليل استعدادا لمواجهة المريخ يوم السبت المقبل في دوري أبطال إفريقيا.

وقال حسام عيسى عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "الأهلي تم استقباله بما يليق به في السودان وهناك اهتمام من كافة الجهات بتواجده والسفارة المصرية في الخرطوم تتابع كل شيء أولا بأول".

وأضاف "لا يوجد أدنى أزمة وهناك توافق بين الأهلي والمريخ في كافة الأمور".

وأكمل "لا تغيير في موعد المباراة حتى الآن وستقام في موعدها الساعة الثالثة عصرا بملعب الجوهرة الزرقاء ملعب الهلال السوداني".

وواصل "المريخ يسعى لحضور 1000 مشجع ولو حدث ذلك سيكون من حق الأهلي دخول الجماهير الخاصة به للمباراة".

وأتم تصريحاته "درجة الحرارة ستكون في صالح الأهلي حتى لو أقيمت المباراة في الثالثة عصرا لأن المناخ هنا مثل القاهرة ويمر باعتدال في هذه الأيام على غير العادة ومن حسن حظ الأهلي".