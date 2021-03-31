المريخ يكشف عدد الجماهير في مباراة الأهلي

كشف زاكي الدين الصادق المتحدث الرسمي باسم نادي المريخ السوداني عن عدد الجماهير السودانية التي ستحضر مباراة الفريق ضد الأهلي.

وقال زاكي الدين عبر قناة الأهلي: "الجماهير التي ستحضر المباراة لن تزيد عن ألف مشجع بعد الاتفاق مع السلطات الصحية السودانية".

وأضاف "المريخ استعد جيدا لمواجهة الاهلي وسيلعب بكل ندية لتحقيق الفوز".

وأكمل "المباراة تعكس العلاقات القوية بين مصر والسودان والمريخ استفاد كثيرا من فترة التوقف الدولي".

وأتم تصريحاته "منتخب السودان يضم العديد من عناصر فريق المريخ، وتأهل المنتخب لنهائيات لكأس الأمم الإفريقية ترجم الجهد المبذول من الجميع".

ويلعب الأهلي ضد المريخ يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط خلف سيمبا المتصدر بـ10 نقاط.

بينما يأتي المريخ في المركز الرابع بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.