مران الزمالك - حضور حازم وميدو لمؤازرة الفريق.. مشاركة زيزو وتأهيل جمعة

شهد مران الزمالك اليوم الأربعاء حضور عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي والثنائي حازم إمام وأحمد حسام "ميدو" نجوم النادي السابقين لمؤازرة الفريق قبل السفر إلى الجزائر.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر مساء السبت المقبل ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحرص عماد عبد العزيز رئيس النادي على مصافحة اللاعبين والشد من أزرهم وتحفيزهم قبل السفر إلى الجزائر في تواجد حازم إمام وميدو.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى الجزائر مساء الخميس عقب المران الختامي للفريق.

وخاض لاعبو الزمالك تدريبات بدنية وتأهيلية قبل انطلاق التدريب وأشرف عليها باتريس كارتيرون المدير الفني وفرناندو مدرب الأحمال.

وشارك أحمد سيد "زيزو" في المران الجماعي للفريق بعد غيابه أمس الثلاثاء والاكتفاء بالتدريبات التأهيلية بسبب المعاناة من آلام في الظهر.

كما انتظم الثنائي فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري عقب عودتهما من المشاركة مع منتخب تونس.

ونجح منتخب تونس في التأهل لكأس الأمم الإفريقية بعد تصدر مجموعته في التصفيات.

وكشف محمد أسامة طبيب الزمالك عن خضوع عبد الله جمعة لاعب الفريق لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة.

وأدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" تدريبات خاصة في صالة الألعاب الرياضية بعد المشاركة في جزء من المران الجماعي.

وكشف طبيب الزمالك عن سلبية مسحة الفريق قبل السفر إلى الجزائر.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد نقطتين وبفارق 6 نقاط عن مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني.

أما الترجي فيتصدر مجموعته برصيد 10 نقاط وضمن تأهله لربع النهائي.