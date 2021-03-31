فتح الله: مواجهة الرجاء بست نقاط.. اكتمال الصفوف باستعادة المصابين

يرى محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز أن مواجهة الرجاء في بطولة الكونفدرالية ستكون غاية في القوة وتعتبر مباراة بست نقاط من أجل صدارة المجموعة.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويتقاسم الفريقان صدارة المجموعة ولكل منهما ست نقاط بعد الفوز في أول جولتين.

وقال فتح الله في تصريحات صحفية: "مواجهة الرجاء غاية في القوة في ظل الإمكانيات والخبرات التي يمتلكها كل فريق، نأمل في مواصلة المسيرة المميزة إفريقيا والعودة بانتصار غالي".

وكشف "اكتملت صفوف الفريق إلى حد كبير مؤخرا بعد استعادة المصابين عبد الله السعيد ورمضان صبحي ومحمد حمدي".

وتابع "بالإضافة إلى عودة الدوليين مثل علي جبر وعمر جابر وأحمد أيمن منصور وإسلام عيسى ومحمد فاروق وأسامة جلال وإبراهيم عادل".

وأوضح فتح الله "جون أنتوي يعود بعد المشاركة مع منتخب بلاده مساء اليوم ويغادر مع البعثة إلى المغرب، بينما يلحق إريك تراوري بالفريق في الدار البيضاء".

وعن مواجهة الرجاء قال: "هي مباراة بست نقاط خاصة وأن كل فريق يمتلك ست نقاط، الفوز يمنح أحدهما صدارة المجموعة وحسم التأهل لربع النهائي".

وشدد "المواجهة لن تكون سهلة لكلا الفريقين في ظل الإمكانيات والخبرات الموجودة ووجود لاعبين دوليين".

واختتم تصريحاته "فخور بامتلاك بيراميدز مجموعة كبيرة من اللاعبين الدوليين ورغم أن ذلك يعتبر مجهدا للاعبين ولكنه في النهاية يمنحهم الخبرات والتعامل مع المباريات الكبيرة".