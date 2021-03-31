أروابارينا: مواجهة الرجاء صعبة مثل كل المباريات.. كرة القدم لا تعترف بالتاريخ

يرى رودولفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز أن مواجهة الرجاء المغربي في الكونفدرالية مهمة وصعبة لأنه لا توجد مباريات سهلة.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

وكان فريقا بيراميدز والرجاء قد حققا الفوز في أول جولتين ولكل منهما 6 نقاط.

وقال أروابارينا في تصريحات صحفية: "لا توجد مباراة سهلة على الإطلاق بالنسبة لأي فريق، بيراميدز سيواجه فريقا قويا وصاحب خبرات طويلة في بطولات إفريقيا ويلعب على أرضه".

وتابع "المواجهة في غاية الصعوبة والقوة والندية، بيراميدز هدفه الانتصار والعودة بثلاث نقاط جديدة من المغرب".

وأضاف المدير الفني لبيراميدز "نجح الفريقان في الفوز بأول مباراتين وبالتالي المواجهة المقبلة حاسمة لصدارة المجموعة، ونأمل مواصلة العروض والنتائج القوية مؤخرا".

وشدد أروابارينا "الوصول للمباراة النهائي في النسخة السابقة أصبح شيئا من الماضي، يجب نسيان كل شيء واللعب على هدف واحد وهو تحقيق الانتصارات دائما".

وكشف "كرة القدم لا تعترف بالتاريخ بقدر اعترافها بالجهد والعمل الكبير داخل الملعب وهو ما يقوم به بيراميدز حاليا، ولا بد من التركيز في الحاضر".

وأشاد أروابارينا بإدارة بيراميدز قائلا: "الإدارة توفر كل سبل الراحة والمساندة المستمرة وتلبية كل الطلبات والفريق في المقابل يعدهم ببذل أقصى الجهد في المرحلة المقبلة ومحاولة تأكيد التأهل بالكونفدرالية".

واختتم تصريحاته "نسعى للفوز بكل البطولات، ونعمل وفق استراتيجية وخطة عمل واضحة".