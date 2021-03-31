إقالة مدرب جنوب إفريقيا

الأربعاء، 31 مارس 2021 - 13:20

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي - مصر - جنوب إفريقيا

أعلن الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم يوم الأربعاء إقالة موليفي نتسيكي المدير الفني للمنتخب.

وأقيل نيتسيكي عقب الفشل في التأهل لبطولة أمم إفريقيا المقبلة التي تقام بالكاميرون.

وفشل منتخب جنوب إفريقيا في بلوغ كأس إفريقيا 2021 بعد خسارته بهدفين دون رد أمام مضيفه السودان يوم الأحد في الجولة الأخيرة من التصفيات.

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منتخب جنوب إفريقيا لم يتأهل للبطولة القارية رغم جمع عشر نقاط في 6 جولات.

إذ احتل المركز الثالث خلف المنتخب السوداني الوصيف (12 نقطة) ومنتخب غانا المتصدر (13 نقطة).

من جهته، يرفض بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، فكرة تدريب منتخب بلاده جنوب إفريقيا، بحسب مصدر مقرب من المدرب.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت بين المدرب المتوج بالثلاثية مع الأهلي، ومنتخب جنوب إفريقيا.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "المدرب يرفض فكرة العودة لتدريب جنوب إفريقيا".

وأوضح "موسيماني تفكيره في الاستمرار مع الأهلي، وغير متحمس لقيادة المنتخب، حتى لو بجانب قيادته للأهلي".

وشدد "في 2019، رفض موسيماني تدريب الفريق خلفا لستيوارت باكستر لاقتناعه بأن أمامه الكثير قبل العمل مدربا للمنتخبات".

وفشل منتخب جنوب إفريقيا في بلوغ كأس إفريقيا 2021 بعد خسارته بهدفين دون رد أمام مضيفه السودان يوم الأحد في الجولة الأخيرة من التصفيات.

وقاد موسيماني منتخب جنوب إفريقيا من 2010 إلى 2012 وفشل مع الفريق في بلوغ كأس إفريقيا 2012.

ومع الأهلي، الذي يتولى تدريبه منذ أكتوبر الماضي، فاز موسيماني بلقبي كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، فيما حسم أيضا لقب الدوري المحلي وحصد برونزية كأس العالم للأندية.

جنوب إفريقيا
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