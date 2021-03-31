قائمة الأهلي – عودة وليد سليمان أمام المريخ الأربعاء، 31 مارس 2021 - 13:00 كتب : أحمد الخولي و حسام نور الدين مران الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ في مونديال الأندية - وليد سليمان المريخ الأهلي في إفريقيا نرشح لكم أخر الأخبار مران الإسماعيلي - استبعاد صادق من مواجهة كليوباترا.. واستمرار غياب مجدي 25 دقيقة | الدوري المصري طبيب المنتخب لـ في الجول: لا أتوقع إصابة مصطفى محمد بفيروس كورونا 32 دقيقة | منتخب مصر جالاتاسراي يعلن إصابة ثنائي دولي بفيروس كورونا ساعة | المحترفون مران الزمالك - حضور حازم وميدو لمؤازرة الفريق.. مشاركة زيزو وتأهيل جمعة ساعة | دوري أبطال إفريقيا فتح الله: مواجهة الرجاء بست نقاط.. اكتمال الصفوف باستعادة المصابين ساعة | الكونفدرالية أروابارينا: مواجهة الرجاء صعبة مثل كل المباريات.. كرة القدم لا تعترف بالتاريخ 2 ساعة | الكونفدرالية أزمة إسبانيا وكوسوفو تتجدد قبل لقاء المنتخبين 2 ساعة | أوروبا عضو لجنة الزمالك التنفيذية يهاجم العامري: إصراره على إخراج شيكابالا فقط من الصالة "غير مسؤول وعنصري" 3 ساعة | رياضات أخرى التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. طبيب المنتخب لـ في الجول: لا أتوقع إصابة مصطفى محمد بفيروس كورونا مران الزمالك - حضور حازم وميدو لمؤازرة الفريق.. مشاركة زيزو وتأهيل جمعة عضو لجنة الزمالك التنفيذية يهاجم العامري: إصراره على إخراج شيكابالا فقط من الصالة "غير مسؤول وعنصري" قائمة الأهلي – عودة وليد سليمان أمام المريخ في الجول يكشف – موقف موسيماني من فكرة تدريب منتخب جنوب إفريقيا الأكثر مشاهدة 1 مالاوي تقهر "كتيبة الدوري المصري" وتكتب التاريخ بالتأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2 مدرب سلة الأهلي لـ في الجول: لن نتنازل عن اعتبارنا فائزين.. وذلك كان موقفنا من شيكابالا 3 حوار – صلاح يتحدث عن مواجهة وراموس وعلاقته بـ كلوب واللعب في الأولمبياد وإسبانيا 4 بركات: الملابس الجديدة سبب ما حدث مع صلاح.. ولن نجازف بأيمن أشرف أمس اليوم غدا تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 1 المغرب 0 بوروندي انتهت تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 0 الكاميرون 0 رواندا انتهت تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 0 أفريقيا الوسطى 1 موريتانيا انتهت تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 3 غينيا بيساو 0 الكونغو انتهت تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 3 كوت ديفوار 1 إثيوبيا انتهت تصفيات كأس العالم 2022 - أوروبا - ألمانيا - مقدونيا الشمالية لم تبدأ 20:45 تصفيات كأس العالم 2022 - أوروبا - إنجلترا - بولندا لم تبدأ 20:45 تصفيات كأس العالم 2022 - أوروبا - إسبانيا - كوسوفو لم تبدأ 20:45 تصفيات كأس العالم 2022 - أوروبا - ليتوانيا - إيطاليا لم تبدأ 20:45 تصفيات كأس العالم 2022 - أوروبا - أوكرانيا - كازاخستان لم تبدأ 20:45 الدوري العراقي الممتاز - أربيل - النجف لم تبدأ 14:00 الدوري العراقي الممتاز - الزوراء - نفط البصرة لم تبدأ 16:30 قد ينال إعجابك