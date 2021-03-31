في الجول يكشف – موقف موسيماني من فكرة تدريب منتخب جنوب إفريقيا

يرفض بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، فكرة تدريب منتخب بلاده جنوب إفريقيا، بحسب مصدر مقرب من المدرب.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت بين المدرب المتوج بالثلاثية مع الأهلي، ومنتخب جنوب إفريقيا.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "المدرب يرفض فكرة العودة لتدريب جنوب إفريقيا".

وأوضح "موسيماني تفكيره في الاستمرار مع الأهلي، وغير متحمس لقيادة المنتخب، حتى لو بجانب قيادته للأهلي".

وشدد "في 2019، رفض موسيماني تدريب الفريق خلفا لستيوارت باكستر لاقتناعه بأن أمامه الكثير قبل العمل مدربا للمنتخبات".

وفشل منتخب جنوب إفريقيا في بلوغ كأس إفريقيا 2021 بعد خسارته بهدفين دون رد أمام مضيفه السودان يوم الأحد في الجولة الأخيرة من التصفيات.

وفشلت جنوب إفريقيا في التأهل للبطولة القارية رغم جمعها لعشر نقاط في 6 جولات.

احتلت المركز الثالث خلف السودان الوصيف (12 نقطة) وغانا المتصدرة (13 نقطة).

وشاركت جنوب إفريقيا 10 مرات في كأس إفريقيا وتوجت باللقب في 1996 على ملعبها.

وقاد موسيماني منتخب جنوب إفريقيا من 2010 إلى 2012 وفشل مع الفريق في بلوغ كأس إفريقيا 2012.

ومع الأهلي، الذي يتولى تدريبه منذ أكتوبر الماضي، فاز موسيماني بلقبي كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، فيما حسم أيضا لقب الدوري المحلي وحصد برونزية كأس العالم للأندية.