بعد اعتذاره.. الأهلي يعلن انتهاء أزمة كهربا وعودته للمران بعد مباراة المريخ

الأربعاء، 31 مارس 2021 - 11:55

كتب : أحمد الخولي

كهربا - الأهلي - كأس العالم للأندية

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للأهلي، أن محمود عبد المنعم "كهربا" تقدم باعتذار رسمي إلى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، ومدير الكرة، وزملائه، في حضور الجهاز الفني، قبل مران اليوم الأربعاء.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال عبد الحفيظ عبر الموقع الرسمي للنادي: "كهربا سينتظم في المران الجماعي بعد مباراة المريخ السوداني".

وكان كهربا قد أدى برنامجا تأهيليا منفردا خلال فترة إيقافه التي كانت لمدة شهر.

أخبار متعلقة
قبل نهاية العقوبة بـ 3 أيام.. لاعبو الأهلي يرحبون بعودة كهربا للمران البدري: إيقاف الأهلي لكهربا تسبب في عدم ضمه.. ورسالة لمن لم أختاره عبد الحفيظ يكشف موعد عودة كهربا وحقيقة التفاوض مع ساسي وزيزو

وأوقف الأهلي كهربا شهرا وغرمه 200 ألف جنيه بعد أزمة مع موسيماني، وعلم FilGoal.com أن السبب رفض مصافحة اللاعب للأخير عقب لقاء الفريق ضد طلائع الجيش. (التفاصيل)

وانضم كهربا للأهلي مطلع عام 2020 قادما من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

ولعب كهربا مع الأهلي 38 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 12 هدف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وفاز مع الفريق الأحمر ببطولة الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، وحصل أيضا على برونزية كأس العالم للأندية 2020 في قطر.

الأهلي محمود عبد المنعم كهربا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الإسماعيلي - استبعاد صادق من مواجهة كليوباترا.. واستمرار غياب مجدي 25 دقيقة | الدوري المصري
طبيب المنتخب لـ في الجول: لا أتوقع إصابة مصطفى محمد بفيروس كورونا 32 دقيقة | منتخب مصر
جالاتاسراي يعلن إصابة ثنائي دولي بفيروس كورونا ساعة | المحترفون
مران الزمالك - حضور حازم وميدو لمؤازرة الفريق.. مشاركة زيزو وتأهيل جمعة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
فتح الله: مواجهة الرجاء بست نقاط.. اكتمال الصفوف باستعادة المصابين ساعة | الكونفدرالية
أروابارينا: مواجهة الرجاء صعبة مثل كل المباريات.. كرة القدم لا تعترف بالتاريخ 2 ساعة | الكونفدرالية
أزمة إسبانيا وكوسوفو تتجدد قبل لقاء المنتخبين 2 ساعة | أوروبا
عضو لجنة الزمالك التنفيذية يهاجم العامري: إصراره على إخراج شيكابالا فقط من الصالة "غير مسؤول وعنصري" 3 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مالاوي تقهر "كتيبة الدوري المصري" وتكتب التاريخ بالتأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2 مدرب سلة الأهلي لـ في الجول: لن نتنازل عن اعتبارنا فائزين.. وذلك كان موقفنا من شيكابالا 3 حوار – صلاح يتحدث عن مواجهة وراموس وعلاقته بـ كلوب واللعب في الأولمبياد وإسبانيا 4 بركات: الملابس الجديدة سبب ما حدث مع صلاح.. ولن نجازف بأيمن أشرف
قد ينال إعجابك