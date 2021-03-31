بعد اعتذاره.. الأهلي يعلن انتهاء أزمة كهربا وعودته للمران بعد مباراة المريخ

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للأهلي، أن محمود عبد المنعم "كهربا" تقدم باعتذار رسمي إلى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، ومدير الكرة، وزملائه، في حضور الجهاز الفني، قبل مران اليوم الأربعاء.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وقال عبد الحفيظ عبر الموقع الرسمي للنادي: "كهربا سينتظم في المران الجماعي بعد مباراة المريخ السوداني".

وكان كهربا قد أدى برنامجا تأهيليا منفردا خلال فترة إيقافه التي كانت لمدة شهر.

وأوقف الأهلي كهربا شهرا وغرمه 200 ألف جنيه بعد أزمة مع موسيماني، وعلم FilGoal.com أن السبب رفض مصافحة اللاعب للأخير عقب لقاء الفريق ضد طلائع الجيش. (التفاصيل)

وانضم كهربا للأهلي مطلع عام 2020 قادما من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

ولعب كهربا مع الأهلي 38 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 12 هدف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وفاز مع الفريق الأحمر ببطولة الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، وحصل أيضا على برونزية كأس العالم للأندية 2020 في قطر.