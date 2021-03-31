مران الأهلي – انتظام الدوليين.. وتقسيمة استعدادا لـ المريخ

الأربعاء، 31 مارس 2021 - 11:50

كتب : FilGoal

مران الأهلي

انتظم اللاعبون الدوليون في الأهلي في مران الفريق صباح اليوم الأربعاء استعدادا لمباراة المريخ السوداني المقبلة.

وتضم قائمة الدوليين لاعبي المنتخب الأول وهم محمد الشناوي وعمرو السولية ومحمد شريف وياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة ومحمد هاني.

كما تواجد ثنائي المنتخب الأولمبي طاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام بالمران الجماعي ، بينما شارك الثنائي الدولي صلاح محسن ومصطفى شوبير في المران الجماعي بالإضافة إلى المالي أليو ديانج بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده أمس ، بينما أدى أكرم توفيق تدريبات في الجيم.

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وخاض الأهلي مرانه الأخير بالقاهرة صباح اليوم ، حيث تطير بعثة الفريق إلى السودان في الرابعة عصر اليوم استعدادا لمباراة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وفي المقابل، اطمأن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على حالة حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، بعد الجراحة الناجحة التي أجراها خلال الساعات الماضية.

وأوضح عبد الحفيظ أن "حالة اللاعب مستقرة بعدما أجرى جراحة ناجحة لتثبيت مكان الكسر الذي تعرض له مع المنتخب الوطني".

وأضاف عبد الحفيظ أن اللاعب سيبدأ خلال الفترة المقبلة تنفيذ برنامجه التأهيلي، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق بعد ٦ أسابيع.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة فنية مع اللاعبين على هامش مران الفريق الصباحي.

وأجرى موسيماني تقسيمة قوية للاعبي الفريق صباح اليوم في المران الأخير بالقاهرة قبل السفر إلى السودان.

شهدت التقسيمة التركيز على بعض الجمل الفنية والخططية استعدادا لمواجهة بطل السودان المقبلة.

واكتفى موسيماني بتخصيص 60 دقيقة للمران، قبل بداية التقسيمة.

المريخ الأهلي في إفريقيا
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