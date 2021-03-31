سلبية مسحة الأهلي قبل السفر إلى السودان
الأربعاء، 31 مارس 2021 - 00:00
كتب : حسام نور الدين
أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية للاعبين والجهاز الفني استعدادًا للسفر إلى السودان.
وقال عبد الحفيظ إن نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس الثلاثاء ظهرت مساء اليوم الأربعاء، وجاءت سلبية للجهاز الفني واللاعبين.
وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر الأربعاء، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويحتل الأهلي المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط خلف سيمبا المتصدر بـ10 نقاط.
بينما يأتي المريخ في المركز الرابع بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.