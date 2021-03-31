سلبية مسحة الأهلي قبل السفر إلى السودان

الأربعاء، 31 مارس 2021 - 00:00

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية للاعبين والجهاز الفني استعدادًا للسفر إلى السودان.

وقال عبد الحفيظ إن نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس الثلاثاء ظهرت مساء اليوم الأربعاء، وجاءت سلبية للجهاز الفني واللاعبين.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر الأربعاء، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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ويحتل الأهلي المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط خلف سيمبا المتصدر بـ10 نقاط.

بينما يأتي المريخ في المركز الرابع بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

الأهلي المريخ دوري أبطال إفريقيا
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