بعد إلغاء مواجهة سيراليون ضد بنين.. كاف من يحسم بطاقة التأهل الأخيرة لأمم إفريقيا

تم إلغاء مواجهة سيراليون ضد بنين في ختام التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من يحسم موقف بطاقة التأهل الأخيرة.

وكان قد تم تأجيل المواجهة من الساعة السادسة بتوقيت القاهرة إلى التاسعة مساء بسبب اتهام منتخب بنين لسيراليون بالتلاعب في نتائج المسحات الطبية.

مباراة سيراليون ضد بنين كانت حاسمة لتأهل أحدهما إلى أمم إفريقيا، وكان يكفي بنين التعادل من أجل التأهل.

كشف الاتحاد البنيني لكرة القدم في بيانه أن سيراليون أبلغته بإيجابية مسحة 6 لاعبين ورفض منتخب بنين دخول ملعب المباراة.

وقرر كاف تأجيل المواجهة ثلاث ساعات لتقام في التاسعة مساء، قبل أن يتم الإلغاء نهائيا.

في حال احتساب فوز سيراليون بهدفين دون مقابل يتأهل منتخب سيراليون إلى أمم إفريقيا بسبب المواجهات المباشرة.

ورفض الاتحاد البنيني خوض المباراة قبل التأكد من صحة المسحات بعد التشكيك في النتيجة التي كشف عنها اتحاد سيراليون لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يعلن كاف قراره في المباراة سواء باحتسابها أو إعادتها.