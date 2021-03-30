جمال عبد الحميد يكشف كيفية عمل قطاع الناشئين في الزمالك

كشف جمال عبد الحميد المشرف العام على قطاع الناشئين في الزمالك كيفية نظام عمل الأخير لإفادة النادي.

وقال جمال عبد الحميد إن هناك تنسيق كامل بينه وبين طارق يحيى رئيس القطاع وأن استراتيجية العمل تنقسم لشقين أولهما خاص بالاستثمار الرياضي والثاني بتصعيد اللاعبين للفريق الأول كل موسم.

وواصل "الاستثمار يتمثل في إدخال أموال للنادي من خلال عمل أكاديميات باسمه ونتلقى عروضا لإنشاء أكاديميات في دول عربية عديدة وداخل مصر كذلك".

وأضاف "سنعمل داخل مصر كذلك على أن تكون الأكاديميات منتشرة في الـ28 محافظة وستكون تحت إشرافنا فنيا وسيتم من خلالها اختيار أبرز العناصر لضمها لقطاع الناشئين بالنادي".

وأكمل جمال عبد الحميد حديثه "الاستراتيجية الأخرى خاصة بتصعيد اللاعبين فالهدف هو وجود لاعبين أو ثلاثة كل فترة مع الفريق الأول لتوفير الأموال التي ينفقها النادي لضم لاعبين بأسعار مرتفعة".