الزمالك يعلن رفضه لقرارات اتحاد السلة

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة عماد عبد العزيز القرارات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة السلة بشأن لقاء الأهلي.

ويطالب الزمالك اتحاد السلة المصري اعتبار الأهلي هو المتسبب في عدم إتمام المباراة لامتناعه عن خوضها وتطبيق اللائحة عليه واعتبار النادي الأبيض فائزا باللقاء.

كما أكد نادي الزمالك في البيان المنشور عبر موقعه الرسمي رفضه نقل مباراة للفريق خارج ملعبه وتوقيع غرامة مالية عليه دون مبرر.

وأكد البيان أن اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك ستتخذ كافة الخطوات التي تحفظ حقوق النادي.

وتأخر انطلاق المباراة الذي كان مقررا له السادسة مساءً، بسبب حضور الجماهير وفرق ناشئي السلة في الزمالك بالمدرجات بالإضافة إلى أولياء الأمور وبعض لاعبي كرة القدم على رأسهم محمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما وحازم إمام.

وقام الأمن بإخراج فرق الناشئين من الصالة، ومع تبقي مجموعة من أولياء الأمور ولاعب فريق كرة القدم، تم إلغاء المباراة.

وأعلن اتحاد كرة السلة اعتبار الأهلي فائزا باللقاء ونقل لقاء للزمالك خارج ملعبه وتغريمه 30 ألف جنيه.

يأتي ذلك على خلفية قرار اتحاد السلة بمنع إقامة أي مباراة تشهد حضورا جماهيريا بعد مباراة الزمالك وسموحة يوم 19 مارس الماضي.

وأوضح اتحاد السلة وقتها أن الحضور سيصير مقتصرا على مجالس الإدارات فقط، وتفويض المراقب بإلغاء المباراة حال عدم التزام أي نادٍ.