كارتيرون: حالة لاعبي الزمالك البدنية تحسنت بنسبة 10%

الثلاثاء، 30 مارس 2021 - 20:34

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك - الصور من موقع النادي الرسمي

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه يحرص على إجراء قياسات بدنية للاعبين والعمل مع كل لاعب بشكل منفرد من الناحيتين البدنية والنفسية.

وقال كارتيرون في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "هناك قياسات بدنية لجميع اللاعبين في الفترة الماضية، والمعدلات البدنية تحسنت بنسبة 10% خلال فترة التوقف الأخيرة ".

وأضاف "فخور بالتحسن في المستوى البدني للاعبين، وأريد الإشادة بدور الجهاز الطبي مع في تطوير الحالة البدنية للاعبين".

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وأوضح "أنا لا أقيم اللاعب فنيا إلا بعد جاهزيته من الناحية البدنية، ولن أدفع بأي لاعب غير جاهز بدنيا بنسبة 100%.

واختتم المدير الفني الفرنسي تصريحاته بأن التدريب يبدأ بخوض إطالات معينة قبل التدريب لمدة ساعة ونصف فقط ولكنها تكون بجرعات مكثفة، وبعد التدريب يخوض الفريق إطالات أخرى.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بالمجموعة الرابعة برصيد نقطتين.

الزمالك كارتيرون
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