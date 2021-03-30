السنغال تتعادل مع إي سواتيني.. ولاعب الإسماعيلي السابق يقود غينيا بيساو للتأهل لكأس الأمم

الثلاثاء، 30 مارس 2021 - 20:32

كتب : FilGoal

بيكيتي سيلفا لاعب غينيا بيساو

حسم منتخب غينيا بيساو تأهله إلى أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون على حساب الكونغو في الجولة الختامية للتصفيات.

أما منتخب السنغال الذي سبق وضمن تأهله فتعادل مع إي سواتيني في المباراة الختامية ليحافظ على سجله بدون هزيمة.

انتهى لقاء السنغال أمام ضيفتها إي سواتيني بالتعادل بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة.

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وتقدم منتخب إي سواتيني في الدقيقة التاسعة عن طريق جاميدزي بينما خطف شيخو كوياتي التعادل في الثواني الأخيرة بالدقيقة 96.

وأنهى منتخب السنغال التصفيات في المركز الأول بدون هزيمة وبرصيد 14 نقطة، أما إي سواتيني فيتذيل الترتيب بلا فوز وبرصيد نقطتين.

أما منتخب غينيا بيساو فخطف بطاقة التأهل الثانية للمجموعة بعد الفوز على الكونغو بثلاثة أهداف دون رد.

وافتتح بيكيتي لاعب الإسماعيلي السابق والشعلة السعودي الحالي التسجيل في الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضافت غينيا بيساو هدفين من أجل تأمين النتيجة عن طريق ميندي وجورجينو في الدقيقتين 73 و80.

وخطف منتخب غينيا بيساو البطاقة الثانية بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني متفوقا على الكونغو صاحبة المركز الثالث بـ 8 نقاط.

أما في المجموعة الثانية عشر فنجح منتخب نيجيريا في الفوز على ليسوتو بثلاثة أهداف دون رد.

وأنهت نيجيريا المجموعة في الصدارة بـ 14 نقطة دون خسارة بينما تذيل منتخب ليسوتو الترتيب برصيد 3 نقاط من ثلاث تعادلات.

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