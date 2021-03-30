أسامة نبيه: الفوز على مولودية الجزائر يحيي آمال الزمالك في التأهل.. روح كل اللاعبين مرتفعة

الثلاثاء، 30 مارس 2021 - 18:38

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك - الصور من موقع النادي الرسمي

قال أسامة نبيه المدرب العام للزمالك إن الجهاز الفني وكل اللاعبين وضعوا الفوز على مولودية الجزائر هدف لهم من أجل إحياء آمال الفريق في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا يوم السبت المقبل على مولودية الجزائر لملاقاته في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتحدث أسامة نبيه للموقع الرسمي للزمالك قائلا: "هناك ارتفاع ملحوظ في الروح المعنوية لدى اللاعبين خلال الأيام الماضية وإصرار كبير على تحقيق الفوز".

وواصل "كل اللاعبين ظهروا في حالة شديدة من التركيز خلال فترة التوقف الدولي حرصا منهم على حجز مكان أساسي في التشكيل".

وأضاف "الجهاز الفني واللاعبون وضعوا الفوز على المولودية هدفا رئيسيا لإحياء آمال الزمالك في الصعود لربع النهائي".

وتحدث أحمد عبد المقصود المدرب المساعد للزمالك في السياق ذاته وقال: "نخوض مباراتي مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي بهدف الفوز فقط".

وواصل "سنقدم كل ما لدينا للفوز دون النظر لحسابات أخرى بالمجموعة".

وأتم "نريد الفوز في المباراتين أولا ولن ننظر لنتيجة مواجهة الترجي ومولودية الجزائر الأخيرة في دور المجموعات".

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين بفارق ست نقاط عن مولودية الجزائر الثاني.

فيما يتصدر الترجي المجموعة بعشرة نقاط ويأتي تونجيث رابعا بنقطة وحيدة.

الزمالك أسامة نبيه في إفريقيا
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