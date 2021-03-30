بايرن ميونيخ يعلن مدة غياب ليفاندوفسكي.. يبتعد عن مواجهة سان جيرمان

يعاني بايرن ميونيخ من غياب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق بسبب الإصابة مع منتخب بولندا.

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وكشف بايرن ميونيخ عن تأكد غياب ليفاندوفسكي عن المواجهات لمدة شهر.

وتعرض ليفاندوفسكي للإصابة في الركبة خلال مواجهة بولندا في التوقف الدولي الجاري.

وكشف بيان بايرن ميونيخ: "أصيب ليفاندوفسكي بإجهاد في أربطة ركبته اليمنى".

وتابع "يغيب ليفاندوفسكي لمدة أربعة أسابيع، بعد تغلب بولندا على أندورا 3-0".

وكشف الفحص الطبي وجود ضرر أكبر مما كان يعتقد سابقا.

واختتم البيان "عاد ليفاندوفسكي إلى ميونيخ، إذ تم التشخيص من الفريق الطبي للنادي".

وتأكد بذلك غياب ليفاندوفسكي عن مواجهتي باريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف بايرن ميونيخ فريق باريس سان جيرمان يوم 7 أبريل بينما تقام مباراة الإياب يوم 13 من الشهر نفسه.