بعد أحداث لقاء السلة.. رئيس الزمالك: لن نترك المشجعين المحتجزين

الثلاثاء، 30 مارس 2021 - 16:55

كتب : إبراهيم رمضان

أشرف قاسم وعماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك

قال عماد عبد العزيز رئيس لجنة إدارة الزمالك إن ناديه يساند المشجعين المحتجزين إثر أحداث لقاء الفريق ضد ضيفه الأهلي يوم الإثنين في دوري كرة السلة.

وصرح عبد العزيز لموقع النادي اليوم الثلاثاء "نتابع عن كثب ملف المشجعين المحتجزين، اللجنة تواصلت مع كافة الجهات الأمنية والقضائية لمتابعة هذا الأمر".

وأضاف "الشؤون القانونية بالنادي مصاحبة للمشجعين المحتجزين ولن تتركهم وسوف تبذل اللجنة كل ما في وسعها من أجل إطلاق سراح المحتجزين اليوم".

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واحتُجز أشخاص حضروا المباراة التي ألغيت من قبل الاتحاد المصري لكرة السلة.

وقال الاتحاد في بيان إن سبب إلغائه للمباراة يعود لـ"اقتحام مشجعين" للصالة المغطاة في نادي الزمالك، و"عدم تمكن الأمن من إخلائها".

وصرّح يحيى زكريا مراقب المباراة لـ FilGoal.com يوم الإثنين "تعذر إقامة المباراة وتم رفع الأمر للاتحاد المصري لكرة السلة لاتخاذ القرار".

وتأخر انطلاق المباراة التي كان مقررا لها السادسة مساءً، بسبب حضور أفراد وفرق ناشئي السلة في الزمالك بالإضافة إلى أولياء الأمور وبعض لاعبي كرة القدم على رأسهم محمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف إبراهيم "أوباما".

وقام الأمن بإخراج فرق الناشئين من الصالة، ومع تبقي مجموعة من أولياء الأمور ولاعب فريق كرة القدم، تم إلغاء المباراة.

يأتي ذلك على خلفية قرار اتحاد السلة بمنع إقامة أي مباراة تشهد حضورا جماهيريابعد مباراة الزمالك وسموحة يوم 19 مارس الماضي.

وأوضح اتحاد السلة وقتها أن الحضور سيصير مقتصرا على مجالس الإدارات فقط، وتفويض المراقب بإلغاء المباراة حال عدم التزام أي نادٍ.

الزمالك كرة سلة
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