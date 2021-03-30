تقرير: مدافع لايبزيج يخضع لكشف طبي تمهيدا للانضمام إلى ليفربول

أوضحت شبكة راديو مونت كارلو أن إبراهيما كوناتيه مدافع لايبزيج خضع لكشف طبي تمهيدي من أجل الانتقال إلى ليفربول الصيف المقبل.

وأفادت الشبكة وفقا لمصادرها أن ليفربول يعمل على إنهاء صفقة المدافع الفرنسي الذي خضع فحوصات طبية تمهيدية قبل الانتقال إلى ملعب أنفيلد.

رغم نشر الشبكة للخبر وفقا لمصادرها، غير أنها نشرت تصريحات ماركوس كروش المدير الرياضي للنادي الألماني التي نفى فيها إمكانية رحيل كوناتيه.

وقال كروش: "أعتقد أن رحيل اللاعب ليس خيارا مطروحا في الوقت الحالي، فعقده معنا يمتد لفترة طويلة، ويعرف ما نعنيه له وما يعنيه لنا".

ويمتد عقد كوناتيه، لاعب سوشو السابق، مع لايبزيج إلى 2023.

وأضاف "لم يحالفه الحظ العام الماضي بسبب إصابة طويلة، لكن هذا العام يتطور بشكل جيد وهو لاعب مهم للغاية ولديه الكثير من الإمكانات".

وتابع "نريد أن نساعده على التطور أكثر، فلدينا فريق جيد للغاية، لذلك لا أرى سببا يجعله يغادر لايبزيج".

ووصل ليفربول لمرحلة متقدمة في مفاوضاته للحصول على خدمات إبراهيما كوناتيه لاعب لايبزيج، وفقا لما ذكرته شبكة ذا أثلتيك.

النادي الإنجليزي يسعى لحسم الصفقة في أسرع وقت لضمان الحصول على الفرنسي البالغ عمره 21 عاما.

يذكر أن الشرط الجزائي في عقد كوناتيه يبلغ 40 مليون يورو.

ويشارك كوناتيه في الوقت الراهن مع منتخب فرنسا للاعبين دون 21 عاما في بطولة أوروبا للشباب المقامة في المجر وسلوفينيا.

ويقضي كوناتيه موسمه الرابع مع لايبزيج.

ويأمل ليفربول الظفر بخدمات اللاعب لتدعيم خط دفاعه الذي عانى من غيابات كثيرة في الموسم الجاري مما كلفه تراجعا حادا في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.