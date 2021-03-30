تقرير: مدافع لايبزيج يخضع لكشف طبي تمهيدا للانضمام إلى ليفربول

الثلاثاء، 30 مارس 2021 - 16:05

كتب : FilGoal

ليفربول - إيفرتون

أوضحت شبكة راديو مونت كارلو أن إبراهيما كوناتيه مدافع لايبزيج خضع لكشف طبي تمهيدي من أجل الانتقال إلى ليفربول الصيف المقبل.

وأفادت الشبكة وفقا لمصادرها أن ليفربول يعمل على إنهاء صفقة المدافع الفرنسي الذي خضع فحوصات طبية تمهيدية قبل الانتقال إلى ملعب أنفيلد.

رغم نشر الشبكة للخبر وفقا لمصادرها، غير أنها نشرت تصريحات ماركوس كروش المدير الرياضي للنادي الألماني التي نفى فيها إمكانية رحيل كوناتيه.

أخبار متعلقة
وكالة الأنباء الفرنسية: يويفا يتخذ قراره بشأن النظام الجديد لدوري الأبطال الشهر القادم نقل مباراتي تشيلسي ضد بورتو إلى إسبانيا رايولا: فيرجسون اعتاد سماع "نعم سيدي".. حين يهاجمني فهذا أفضل ثناء علي لو فيجارو: محاكمة بنزيمة أكتوبر المقبل.. مهدد بالسجن 5 سنوات

وقال كروش: "أعتقد أن رحيل اللاعب ليس خيارا مطروحا في الوقت الحالي، فعقده معنا يمتد لفترة طويلة، ويعرف ما نعنيه له وما يعنيه لنا".

ويمتد عقد كوناتيه، لاعب سوشو السابق، مع لايبزيج إلى 2023.

وأضاف "لم يحالفه الحظ العام الماضي بسبب إصابة طويلة، لكن هذا العام يتطور بشكل جيد وهو لاعب مهم للغاية ولديه الكثير من الإمكانات".

وتابع "نريد أن نساعده على التطور أكثر، فلدينا فريق جيد للغاية، لذلك لا أرى سببا يجعله يغادر لايبزيج".

ووصل ليفربول لمرحلة متقدمة في مفاوضاته للحصول على خدمات إبراهيما كوناتيه لاعب لايبزيج، وفقا لما ذكرته شبكة ذا أثلتيك.

النادي الإنجليزي يسعى لحسم الصفقة في أسرع وقت لضمان الحصول على الفرنسي البالغ عمره 21 عاما.

يذكر أن الشرط الجزائي في عقد كوناتيه يبلغ 40 مليون يورو.

ويشارك كوناتيه في الوقت الراهن مع منتخب فرنسا للاعبين دون 21 عاما في بطولة أوروبا للشباب المقامة في المجر وسلوفينيا.

ويقضي كوناتيه موسمه الرابع مع لايبزيج.

ويأمل ليفربول الظفر بخدمات اللاعب لتدعيم خط دفاعه الذي عانى من غيابات كثيرة في الموسم الجاري مما كلفه تراجعا حادا في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول إبراهيما كوناتيه لايبزيج
نرشح لكم
أخر الأخبار
إغماء تسبب في عدم إكمال المباراة.. إثيوبيا تتأهل لكأس الأمم رغم الهزيمة وغياب مدغشقر 13 دقيقة | تصفيات كأس إفريقيا
كارتيرون: حالة لاعبي الزمالك البدنية تحسنت بنسبة 10% 46 دقيقة | الدوري المصري
السنغال تتعادل مع إي سواتيني.. ولاعب الإسماعيلي السابق يقود غينيا بيساو للتأهل لكأس الأمم 48 دقيقة | إفريقيا
حوار في الجول – مصيلحي: أرفض إنشاء الأهلي لفرع في الإسكندرية.. وصورة الاتحاد اختلفت كثيرا ساعة | الدوري المصري
كما انفرد في الجول - اتحاد السلة يعلن قرارات القمة الملغاة بفوز الأهلي على الزمالك ساعة | رياضات أخرى
كارتيرون: توليت تدريب الزمالك في ظروف صعبة وحالة اللاعبين النفسية لم تكن جيدة ساعة | الدوري المصري
وصول ساسي والجزيري إلى القاهرة بعد المشاركة مع منتخب تونس ساعة | الدوري المصري
بوفون يغيب عن دربي تورينو بسبب ازدراء الأديان 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مالاوي تقهر "كتيبة الدوري المصري" وتكتب التاريخ بالتأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2 مدرب سلة الأهلي لـ في الجول: لن نتنازل عن اعتبارنا فائزين.. وذلك كان موقفنا من شيكابالا 3 بركات: الملابس الجديدة سبب ما حدث مع صلاح.. ولن نجازف بأيمن أشرف 4 حوار – صلاح يتحدث عن مواجهة وراموس وعلاقته بـ كلوب واللعب في الأولمبياد وإسبانيا
قد ينال إعجابك