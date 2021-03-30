ساسي ينفي إبلاغه لـ الزمالك بالرحيل: سأرد في الوقت المناسب

نفى فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، التقارير الصحفية التي أشارت إلى إبلاغه إدارة ناديه بعدم تجديد عقده، والرحيل بنهاية الموسم الجاري.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وقال ساسي عبر الموقع الرسمي لناديه: "لا صحة للأنباء حول إبلاغي مجلس إدارة النادي بالرحيل وعدم تجديد التعاقد".

وأردف "رئيس الزمالك تحدث معي عن ملف التجديد للنادي في الفترة الحالية، لا أظهر كثيرا في الإعلام إلا أنني سأرد في الوقت المناسب".

وشدد "أنفي ما تردد حول رغبتي في الرحيل عن الفريق".

وأتم "على الجميع تحري الدقة فيما يخص الأخبار التي يتم نشرها عني في الفترة الحالية، وعدم الحديث عن أمور لا أساس لها من الصحة".

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صاحب الـ 29 عاما انضم للزمالك من النصر السعودي في صيف 2018.

وحصد ساسي العديد من الألقاب مع الزمالك، على رأسها الكونفدرالية الإفريقية ولقب السوبر الإفريقي.