في الجول يكشف – الموقف الحالي في ملف تجديد الزمالك لعقد فرجاني ساسي

السبت، 27 مارس 2021 - 12:30

كتب : أحمد شوقي صلاح

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف فرجاني ساسي القاتل في الإسماعيلي

مازال الزمالك متمسكا بتجديد عقد لاعب وسط الفريق، التونسي فرجاني ساسي.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن اللجنة المديرة لشؤون الزمالك، سيقوم بتنسيق حضور مهند عون وكيل اللاعب إلى مصر من أجل جلسات جديدة في التفاوض، بعد أن يوفر 685 ألف يورو وهي مجموع المستحقات المتأخرة لصالح اللاعب، والتي يعود معظمها لفترة المجلس السابق.

وفي الوقت نفسه، لدى ساسي رغبة في البقاء في الزمالك، رغم التباعد بين مطالب التونسي المادية وما يرغب الزمالك في تقديمه.

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وكان ساسي قد تلقى عرضا تركيا في الفترة الأخيرة، بقيمة 1.8 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو الرقم القريب من الذي يرغب الزمالك في تقديمه للاعب.

وكذلك، سجلت أندية أخرى في قطر والإمارات اهتماما بالتونسي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، ولكن تظل رغبة ساسي هي البقاء في الزمالك، في انتظار جولة جديدة من التفاوض.

صاحب الـ 29 عاما انضم للزمالك من النصر السعودي في صيف 2018.

وحصد ساسي العديد من الألقاب مع الزمالك، على رأسها الكونفدرالية الإفريقية ولقب السوبر الإفريقي.

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