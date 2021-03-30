عظيمة في المؤتمر الصحفي لتقديمه مدربا للمقاصة: نستهدف المربع الذهبي

أعلن مصر للمقاصة اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي تعاقده مع المدرب محمد عبد العظيم "عظيمة"، لاعب مصر والأهلي السابق، لنهاية الموسم الجاري.

وأوضح محمد عبد السلام رئيس النادي أن عقد عظيمة يتضمن إمكانية التجديد لموسم إضافي أو أكثر.

وقال عبد السلام:"عظيمة من المدربين أصحاب الأسلوب العلمي في التدريب بجانب حصوله على كافة الرخص التدريبية من ألمانيا، فضلا عن تمتعه برؤية استثمارية وهو ما يتوافق مع السياسة العامة لنادي المقاصة في إدارة قطاع كرة القدم".

بينما صرح عظيمة "المقاصة يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وهو ما كان أحد الأسباب التي شجعتني على تولي قيادة الفريق في المرحلة الحالية، أهدف لقيادة الفريق لإنهاء الموسم الحالي في المربع الذهبي للدوري والحفاظ على مسيرة النجاح التي يعتادها نادي المقاصة".

وخلف عظيمة المدرب إيهاب جلال الذي انتقل لقيادة فريق الإسماعيلي.

وستكون مهمة عظيمة الأولى ضد ضيفه سموحة يوم الجمعة في الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المقاصة المركز السادس في ترتيب الدوري ورصيده 24 نقطة.