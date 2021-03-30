موسيماني: الأهلي ذاهب للسودان للفوز وتحقيق 3 أهداف.. دوري المجموعات مثل الماراثون

شدد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن فريقه ذاهب للسودان، لمواجهة المريخ يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، للفوز وتحقيق 3 أهداف.

وقال موسيماني عبر الموقع الرسمي للأهلي: "ذاهبون للسودان لتقديم عرض قوي، يليق بحامل لقب دوري النسخة الأخيرة لدوري أبطال إفريقيا، وأكثر الفرق تتويجا بهذه البطولة، ونعمل خلال الفترة الحالية مع اللاعبين، لتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي".

وشدد "تحقيق الفوز على المريخ السوداني في ملعبه، سيمنحنا فرصة لتحقيق ثلاثة أهداف، وهي؛ حسم التأهل، والاستمرار في طريقنا لتصدر مجموعتنا من خلال مباراة سيمبا بعد مواجهة المريخ، والهدف الثالث، هو إرسال رسالة إلي جميع المنافسين، وهي أن الأهلي يسعى دائما للفوز خارج وداخل ملعبه".

وأردف "المريخ فريق صعب للغاية، وكان أقرب وأحق بالفوز على سيمبا في المباراة الماضية، ولكنها كرة القدم.".

وأكمل "قمنا بدراسة أداء المريخ السوداني جيدا على ملعبه، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق لتحقيق ما نسعى إليه وهو الفوز".

وأوضح "مباراتا المريخ السوداني وسيمبا التنزاني، في غاية الأهمية بمشوارنا في بطولة دوري أبطال إفريقيا، أولا لحسم الصعود، وثانيا لحسم المركز الأول بالمجموعة؛ لأنه المكان الطبيعي للأهلي هو أن يكون دائما في الصدارة".

واستدرك "ليس من الضروري أن تكون انطلاقاتنا في دوري المجموعات هي الأفضل، ولكن يجب أن يكون الختام هو الأفضل".

وأتم "دوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا مثل الماراثون، وما يعنينا هو أن نصل إلي هدفنا في نهاية السباق، وهذا ما نسعى لتحقيقه في المباراتين المقبلتين".

ويتصدر سيمبا ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، مقابل 7 للأهلي و4 لفيتا كلوب، ويحتل المريخ المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

ويحل الأهلي ضيفا على المريخ في الجولة الخامسة