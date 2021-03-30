كاف يمنح الضوء الأخضر لـ أيوبي للمشاركة ضد ليسوتو

أعطى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الضوء الأخضر لأليكس أيوبي لاعب منتخب نيجيريا للمشاركة أمام ليسوتو يوم الثلاثاء، بعد سلبية المسحة الخاصة بفحوصات فيروس كورونا.

ويحل منتخب ليسوتو ضيفا على نيجيريا ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وذكر الاتحاد النيجيري في بيان: "سمح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لأليكس إيوبي بلعب مباراة اليوم ضد ليسوتو".

وأضاف البيان "كانت نتيجة فحص أيوبي الخاصة بفيروس كورونا إيجابية قبل أيام حين وصل النسور الخضراء إلى بنين لملاقاة منتخبها".

وتابع البيان "خضع أيوبي لفحوصات جديدة جاءت نتيجتها سلبية، وأصبح جاهزا للمشاركة ضد ليسوتو".

وفازت نيجيريا على بنين بهدف مقابل لا شيء يوم السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الـ12 من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

الفوز رفع رصيد نيجيريا إلى 11 نقطة، ليضمن النسور صدارة ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد بنين عند 7 نقاط في المركز الثاني.

نيجيريا تأهلت عن المجموعة رسميا إلى كأس الأمم الإفريقية، فيما تأجل حسم البطاقة الثانية عن المجموعة إلى الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء.

منتخب بنين سيحل ضيفا على سيراليون في الجولة الأخيرة. سيكون المنتخب البنيني بحاجة إلى التعادل أو الخسارة بفارق هدف للتأهل.

على الجهة الأخرى، ستكون سيراليون مطالبة بالفوز بهدفين على بنين للتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية بفارق المواجهات المباشرة.